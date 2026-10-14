Gizli bölme bile kurtaramadı! FETÖ hükümlüsü evde yakalandı - Son Dakika
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Gizli bölme bile kurtaramadı! FETÖ hükümlüsü evde yakalandı

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Gizli bölme bile kurtaramadı! FETÖ hükümlüsü evde yakalandı
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Afyonkarahisar'da FETÖ/PDY üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.E.B., polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen hükümlünün, saklandığı evin içine özel olarak yaptırılmış gizli bir bölmede bulunması dikkat çekti.

Gizli bölme yaptırarak güvenlik güçlerinden saklanmaya çalışan FETÖ hükümlüsü B.E.B., Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

POLİS EKİPLERİ SAKLANDIĞI ADRESİ TESPİT ETTİ

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin tespit edilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürdü. İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar kapsamında, FETÖ/PDY üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.E.B.'nin izine ulaşıldı. Yapılan incelemeler sonucunda hükümlünün saklandığı adres belirlendi. Polis ekipleri, elde edilen bilgiler doğrultusunda söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Gizli bölme bile kurtaramadı! FETÖ hükümlüsü evde yakalandı

EVİN İÇİNE ÖZEL GİZLİ BÖLME YAPILMIŞ

Operasyon sırasında dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Ekipler, aradıkları hükümlüyü evin normal yaşam alanlarında değil, ikamet içerisinde özel olarak oluşturulmuş gizli bir bölmede buldu.  Güvenlik güçlerinden saklanmak amacıyla kullanılan bölmede yakalanan B.E.B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hükümlünün yakalanmasıyla birlikte, hakkında kesinleşmiş hapis cezasının infazına yönelik işlemler başlatıldı.

Gizli bölme bile kurtaramadı! FETÖ hükümlüsü evde yakalandı

BYLOCK KULLANICISI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Emniyet birimlerinin yürüttüğü çalışmalarda B.E.B.'nin, FETÖ/PDY'nin kriptolu haberleşme programı olarak bilinen ByLock kullanıcısı olduğu da tespit edildi. B.E.B. hakkında daha önce yürütülen yargılama sonucunda, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti. Söz konusu cezanın kesinleşmesi üzerine aranan hükümlünün yakalanması için güvenlik güçleri çalışma yürütüyordu. Adresinin tespit edilmesiyle gerçekleştirilen operasyon, aranan hükümlünün gizlendiği yerde bulunmasıyla sonuçlandı.

6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI BULUNUYORDU

Gizli bölmede yakalanarak gözaltına alınan B.E.B., işlemlerinin tamamlanması amacıyla emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen hükümlü, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Gizli bölme bile kurtaramadı! FETÖ hükümlüsü evde yakalandı
Kaynak: DHA
Güvenlik3. SayfaByLockByLockGüncelPolisAfyonSon Dakika

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