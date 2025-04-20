AG600 Yangın Söndürme Uçağı Sertifika Aldı

GUANGZHOU, 20 Nisan (Xinhua) -- Çin'in bağımsız olarak geliştirdiği AG600 tipi büyük amfibik yangın söndürme uçağı, pazar günü Beijing'deki Çin Sivil Havacılık İdaresi'nden tip sertifikasını aldı.

Sertifika, uçağın başarılı şekilde geliştirildiğini ve pazara girmesinin onaylandığını gösteriyor.

AG600, Çin'in sivil havacılık uçuşa elverişlilik düzenlemelerinin gerekliliklerine uygun olarak geliştirdiği ilk büyük sivil özel amaçlı uçak olarak öne çıkıyor. Ulusal acil kurtarma sistemi ve ulusal doğal afet önleme ve kontrol sisteminin acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilen uçak, insanların can ve mal güvenliğini koruyan önemli havacılık ekipmanlarından biri konumunda.