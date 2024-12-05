Ağabey-kardeş eş zamanlı kalp kapakçığı ameliyatıyla sağlığına kavuştu - Son Dakika
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Ağabey-kardeş eş zamanlı kalp kapakçığı ameliyatıyla sağlığına kavuştu

Ağabey-kardeş eş zamanlı kalp kapakçığı ameliyatıyla sağlığına kavuştu

RİZE'de kalp rahatsızlığı yaşayan Ordigan Özgen (70) ile kız kardeşi Müsayet Okumuş (65), Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen eş zamanlı kalp kapakçığı ameliyatıyla sağlıklarına kavuştu.

05.12.2024 14:21  Güncelleme: 14:25
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RİZE'de kalp rahatsızlığı yaşayan Ordigan Özgen (70) ile kız kardeşi Müsayet Okumuş (65), Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen eş zamanlı kalp kapakçığı ameliyatıyla sağlıklarına kavuştu.

Kentte 17 yıldır kalp rahatsızlığı yaşayan Müsayet Okumuş ile 7 yıl önce aynı hastalığa yakalanan ağabeyi Ordigan Özgen'in, yaşlarının ilerlemesiyle durumları ağırlaştı. Nefes darlığı yaşayıp, yürümekte de zorlanan ağabey-kardeşin, gittikleri RTEÜ Eğitim Araştırma Hastanesi'nde doktorların kontrollerinde kalp kapakçığı ameliyatı olması kararlaştırıldı. 28 Aralık'ta eş zamanlı ameliyata alınan Ordigan Özgen ile kardeşi Müsayet Okumuş, 5 saat süren operasyonla sağlıklarına kavuştu. Doktorları tarafından bir süre izlenen kardeşler, tedavileri sonrası taburcu edildi.

'SAĞLIKLI ŞEKİLDE HAYATLARINA DEVAM EDİYORLAR'

Ameliyat sonrası hastaların sağlığına kavuştuklarını dile getiren RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sedat Ozan Karakişi, "Hastalarımız Müsayet Hanım ile Ordigan Bey ikisi de kardeş. Nefes darlığı, çabuk yorulma, çarpıntı şikayetleri olan hastalarımızı birkaç aydır takip altında tutuyorduk. Yapılan tetkiklerde her ikisinde kalpten çıkan aortta ve kalp kapakçığında kireçlenmeye bağlı daralma tespit ettiklerini belirti. Hazırlıkları yapıp onlar için en uygun tedaviyi planladık ve hastalarımızı yatırdık. Müsayet Hanım için hayvanlardan elde edilen biyolojik kalp kapakçığını yaklaşık 7 santim küçük kesi yöntemi ile değiştirdik. Ordigan Bey'in ise sol kapakçığında ileri derecede kaçak tespit ettik. Orgidan Bey'i klasik yöntemle göğüs kafesini açarak bir kalp kapakçığını hayvanlardan elde edilen biyolojik kalp kapakçığı ile değiştirdik ve diğer kapakçığı da tamir yöntemi ile tedavi ettik. Şu an iki hastamızda sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam ediyorlar. İnşallah daha da iyi olacaklar dedi.

'KARDEŞİMLE BERABER AMELİYAT OLDUM'

Yıllardır kalbinden rahatsız olduğunu söyleyen Ordigan Özgen de Altı sefer anjiyo oldum, en sonunda 'kalp kapakçığın değişecek bundan kurtuluşun yok' dediler. Kararımı verdim ve kardeşimle beraber ameliyat oldum. Önceden nefes darlığı ve göğüs ağrım çok oluyordu şimdi daha iyiyim. Allah devletimize zeval vermesin, hocalarımdan Allah razı olsun diye konuştu. Müsayet Okumuş ise "Göğüs ağrısı ve çarpıntı yüzünden yol yürüyemiyordum ve anjiyo oldum. Doktor 'damarlarda tıkanıklık yok' dedi. Yaklaşık 3 ay önce rahatsızlandım ve yürürken fenalaşıp yere düştüm. Daha sonra hastaneye geldim ve doktorlarımız ameliyatımı gerçekleştirdi. Yürüdüğüm zaman nefesim daralmıyor göğsüm acımıyor. Hastanemiz tertemiz, bana ve ağabeyime çok iyi baktılar dedi.

HABER Mehmet Can PEÇE KAMERA RİZE,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ağabey-kardeş eş zamanlı kalp kapakçığı ameliyatıyla sağlığına kavuştu - Son Dakika

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