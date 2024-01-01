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AGD, Mekke'nin Fethi ve Kudüs'ün Önemini Kutladı - Son Dakika
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AGD, Mekke'nin Fethi ve Kudüs'ün Önemini Kutladı

Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Hatay'ın İskenderun ilçesinde Mekke'nin fethinin 1393. yıl dönümünü kutladı. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler, şiirler ve dualar okundu. Ayrıca Siyer'i Nebi yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. AGD Hatay Şubesi Başkanı Serkan Bulut, konuşmasında Mekke'nin fethi ve Kudüs'ün önemine vurgu yaptı ve Gazze'deki zulme dikkat çekti.

AGD, Mekke\'nin Fethi ve Kudüs\'ün Önemini Kutladı
01.01.2024 - 00:37,
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Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından Hatay'ın İskenderun ilçesinde Mekke'nin fethinin 1393. yıl dönümü kutlandı.

AGD Hatay Şubesi tarafından İskenderun Belediye Kültür Sarayı'nda düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Etkinlikte ilahiler, şiirler ve dualar okundu, Kudüs'ü anlatan sinevizyon gösterisi izletildi. Ardından Siyer'i Nebi yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

AGD Hatay Şubesi Başkanı Serkan Bulut, burada yaptığı konuşmada, Mekke'nin fethi kadar Kudüs'ün de fethinin önemine dikkati çekti.

Bulut, şunları kaydetti:

"Depremde ve öncesinde pandemide kaybettiğimiz tüm kardeşlerimizin ruhları şad olsun. Mekanları cennet olsun. Yaklaşık 3 aydır devam eden siyonist İsrail zulmünden ötürü Gazze'deki hadisede, her gün televizyonda haberlerde görüyoruz. Rabbim orada gayret eden tüm kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun."

Kaynak: AA
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