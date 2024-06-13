Ağrı, Ardahan ve Erzincan'da Kurbanlık Satışları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ağrı, Ardahan ve Erzincan'da Kurbanlık Satışları Devam Ediyor

Ağrı, Ardahan ve Erzincan'da kurbanlıkların satıldığı hayvan pazarlarındaki hareketlilik devam ediyor. Ağrı'da binlerce hayvan batı illerine sevk edilirken, besiciler hayvanlarını satmak için beklemeye koyuluyor. Pazarlık yapılan borsada yoğunluk öğlen saatlerine kadar sürüyor. Ardahan'da da kurbanlık satışları devam ederken, satıcılar alıcılara daha kolay ulaşmak için güney çevre yolunu tercih ediyor. Erzincan'da ise canlı hayvan pazarı ve ahırlarda satışlar devam ediyor. Besiciler, bayrama kadar satışların artmasını bekliyor.

13.06.2024 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı, Ardahan ve Erzincan'da kurbanlıkların satıldığı hayvan pazarlarındaki hareketlilik devam ediyor.

Her yıl Kurban Bayramı öncesi binlerce büyük ve küçükbaş hayvanın batı illerine sevk edildiği Ağrı'da, hayvan borsasında bayrama sayılı günler kala hareketlilik giderek artıyor.

Kentteki besiciler günün ilk ışıklarıyla hayvanlarını alana getirerek bayram gelmeden satmak için beklemeye koyuluyor.

Bütçelerine uygun kurbanlık almak isteyenlerle, hayvanlarını zarar etmeden satmaya çalışan üreticiler arasında zaman zaman sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

Hayvan borsasındaki yoğunluk öğlen saatlerine kadar sürüyor.

1 tonluk boğa alıcısını bekliyor

Patnos ilçesinde de besici Fahrettin Kukla tarafından 3 senedir beslenen ve "İboş" adı verilen simental cinsi 1 tonluk boğa, kurbanlık olarak satışa sunuldu.

Besici Kukla, boğayı çok emek vererek büyüttüklerini belirterek, "Hayvanımızın fiyatı 260 bin liradır. Alıcısına hayırlı olsun. Net 1 tondur. Müşterisini bekliyorum." dedi.

Ardahan

Ardahan'da Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanlık satışları devam ediyor.

İl dışına sevklerin tamamlandığı kentte, satıcı ve alıcılar hayvan pazarında buluşuyor.

Bazı satıcılar, alıcılara daha kolay ulaşmak için güney çevre yolu bölgesini tercih ediyor.

Erzincan

Erzincan Belediyesi tarafından Erzincan- Sivas kara yolu üzerinde oluşturulan canlı hayvan pazarı, hareketlilik kazandı.

Pazarda, büyük ve küçükbaş hayvanların yanında eksik hissesi olanlar da hisse satışı yaptı.

Kent genelinde canlı hayvan pazarının yanı sıra büyükbaş kurbanlıkların ahırlarda satışı da sürüyor.

Besiciler, bayrama kadar satışların artmasını bekliyor.

Kaynak: AA

Erzincan, Ardahan, Ağrı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı, Ardahan ve Erzincan'da Kurbanlık Satışları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:19 HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı
19:54 Koray Aydın’dan Meral Akşener’e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın Koray Aydın'dan Meral Akşener'e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın
19:06 Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu
16:02 Özgür Özel’in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma Özgür Özel'in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma!
14:54 Eskişehir’de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı
21:24 G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden’ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden'ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu
20:25 İstanbul’da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı İstanbul'da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı
20:17 Zenit, Gedson Fernandes’i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı Zenit, Gedson Fernandes'i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı
20:13 İETT şoförü ’’Psikolojim bozuldu’’ diyerek otobüsü terk etti İETT şoförü ''Psikolojim bozuldu'' diyerek otobüsü terk etti
20:05 Ersun Yanal’ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu Ersun Yanal'ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu
18:17 4 yıllık imza attı İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi 4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
17:57 TFF’den yayın gelirlerini arttıracak karar Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın formatı değişti TFF'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 21:41:41. #1.13#
SON DAKİKA: Ağrı, Ardahan ve Erzincan'da Kurbanlık Satışları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement