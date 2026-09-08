Ağrı'da İran uyruklu 7 şüpheli 2 kilo 248 gram sentetik uyuşturucuyla tutuklandı
Ağrı'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerince yakalanan İran uyruklu 7 kişi, üzerlerinde ele geçirilen 2 kilo 248 gram sentetik uyuşturucu ve 964 uyuşturucu hap ile tutuklandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede hakimlikçe cezaevine gönderildi.
Ağrı'da üzerlerinde uyuşturucu hap ele geçirilen İranlı 7 kişi tutuklandı.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Bu kapsamda İran uyruklu 7 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin üst araması ve hastanede yapılan iç beden muayenesinde 2 kilo 248 gram sentetik uyuşturucu ile 964 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Ağrı'da İran uyruklu 7 şüpheli 2 kilo 248 gram sentetik uyuşturucuyla tutuklandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?