Ağrı\'da \'Kirvem Öğretmenim\' projesiyle 19 öğrenci sünnet edildi

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Ağrı'da Valilik koordinesinde Hamur Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan "Kirvem Öğretmenim" projesi kapsamında 19 öğrenci sünnet edildi.

İl Sağlık Müdürlüğü, Türk Kızılay ve İlçe Müftülüğünün de destek verdiği proje kapsamında Aşağı Gözlüce köyündeki 19 öğrenci, minibüslerle Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Burada sünnet edilen çocuklar için daha sonrasında köyün taziyeevinde program düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, çocuklara 1000'er liralık hediye çeki verildi. Programa katılanlara, Türk Kızılay yemek ikram etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özmüş, burada yaptığı konuşmada, eğitimin çok yönlü bir süreç olduğunu söyledi.

Projeye desteklerinden dolayı Vali Mustafa Koç, Kaymakam Ali Yıldırım ve emeği geçenlere teşekkür eden Özmüş, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizin akademik başarılarının, akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal, psikolojik, sağlık, dini ve manevi gelişimlerini de yakında takip etmek, eğitimin önceliklerinden ve amaçlarındandır. Aynı zamanda milli eğitimin temel amacı vatanına, milletine, değerlerine ve inançlarına bağlı faydalı bireyler yetişmektir. Bu minvalde öğrencilerimizin sağlık, psikolojik, dini ve manevi yöndeki gelişimlerini sağlamaları ve tamamlamaları için bu proje gerçekleştirilmiştir."

Programa, Kaymakam Yıldırım, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, İl Sağlık Müdürü Coşkun Daharlı, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Sayın Adem Aslan, Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, köylüler ve çocuklar katıldı.