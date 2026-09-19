Şap tedbirleri sıkılaştı: Ağrı'da hayvan borsası bir ay süreyle kapanıyor - Son Dakika
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Şap tedbirleri sıkılaştı: Ağrı'da hayvan borsası bir ay süreyle kapanıyor

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Şap tedbirleri sıkılaştı: Ağrı\'da hayvan borsası bir ay süreyle kapanıyor
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Ağrı'da yayılan şap hastalığına karşı İl Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu'nun kararıyla yeni önlemler yürürlüğe girdi. Kentteki hayvan borsası 18 Ekim'de kapanacak ve bir ay boyunca faaliyet göstermeyecek. Koruma ve gözetim bölgesi ilan edilerek karantinaya alınan köylerden borsaya ya da başka işletmelere hayvan sevki de askıya alındı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilere biyogüvenlik kurallarına eksiksiz uyma çağrısında bulundu.

AĞRI'da şap hastalığı nedeniyle İl Hayvan Borsası, 30 gün süreyle faaliyetlerine ara verdi. Karantina altındaki köylerden diğer işletmelere ve hayvan borsasına yönelik hayvan hareketleri de geçici olarak durduruldu.

BORSA 18 EKİM'DEN İTİBAREN 30 GÜN KAPALI

Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kent genelinde ortaya çıkan şap hastalığı nedeniyle tedbirlerin artırıldığını açıkladı. İl Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu'nun 2026/09 numaralı kararı doğrultusunda bir dizi önlem alındı. İl Hayvan Borsası'nın 18 Ekim tarihinden itibaren 30 gün süreyle kapatılmasına karar verildi. Hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla koruma ve gözetim bölgesi ilan edilen, karantina altındaki köylerden başka işletmelere veya hayvan borsasına yönelik tüm hayvan hareketleri de geçici olarak durduruldu.

YETİŞTİRİCİLERE BİYOGÜVENLİK UYARISI

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yetiştiricilerin karantina kurallarına ve uygulanan biyogüvenlik tedbirlerine hassasiyetle uymaları istendi.

Kaynak: DHA
KarantinaEkonomiGüncelTarımAğrıSon Dakika

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SON DAKİKA: Şap tedbirleri sıkılaştı: Ağrı'da hayvan borsası bir ay süreyle kapanıyor - Son Dakika
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