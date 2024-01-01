 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ağrı Dağı'na tırmanış yaparken düşen Ukraynalı turist kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Ağrı Dağı'na tırmanış yaparken düşen Ukraynalı turist kurtarıldı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Ağrı Dağı'na tırmanış yapan Ukraynalı turist, iniş sırasında düşerek yaralandı. Ekiplerin saatler süren çalışması sonucunda turist kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Ağrı Dağı\'na tırmanış yaparken düşen Ukraynalı turist kurtarıldı
01.01.2024 - 23:57,
Abone Ol

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı yapıp inişe geçtiği sırada düşerek yaralanan Ukraynalı turist, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

İlçeye gelen yabancı 2 turist, rehber eşliğinde Türkiye'nin en yüksek noktası olan 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'na zirve tırmanışına başladı.

Soğuk havaya rağmen zorlu geçen yürüyüşün ardından tırmanışı başarıyla tamamlayan grup, daha sonra inişe geçti.

Ukraynalı turist D.O, zirveye yakın noktada 4 bin 900 rakımlı alanda dengesini kaybedip yere düşerek başından yaralandı.

Grup rehberinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 Acil Sağlık ve Bazid Dağcılık Doğa Sporları Spor Kulübü ekipleri sevk edildi.

Yaralı turist, zorlu hava koşullarında ekiplerin saatler süren çalışmasının ardından dağdan indirilerek Topçatan köyüne bağlı mezranın yakınlarında bekleyen ambulans ekibine teslim edildi.

İlk müdahalesi yapılan D.O, Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Doğubeyazıt, Ağrı Dağı, turist, Ağrı, Kurtarma, Yaralanma, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı Dağı'na tırmanış yaparken düşen Ukraynalı turist kurtarıldı - Son Dakika


23:16
Mersin'de 400 kilogramlık köpek balığı kıyıya vurdu Mersin'de 400 kilogramlık köpek balığı kıyıya vurdu
23:06
Japon yayıncının 7,6'lık depreme yakalandığı anlar Japon yayıncının 7,6'lık depreme yakalandığı anlar
22:47
Antalya'da falezlerden düşen 2 genç yaşamını yitirdi Antalya'da falezlerden düşen 2 genç yaşamını yitirdi
22:09
Tartışmaya Mustafa Sandal da katıldı: Hilafet bayrağı taşıyan kişi neden gözaltında değil? Tartışmaya Mustafa Sandal da katıldı: Hilafet bayrağı taşıyan kişi neden gözaltında değil?
20:56
Japonya'daki 7,6'lık depremde 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi enkaz altında Japonya'daki 7,6'lık depremde 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi enkaz altında
20:51
ABD, Kızıldeniz'de Husilerin saldırıları nedeniyle uçak gemisini çekiyor ABD, Kızıldeniz'de Husilerin saldırıları nedeniyle uçak gemisini çekiyor
20:41
İsrail'de Yüksek Mahkeme, tartışmalı yargı reformunu iptal etti İsrail'de Yüksek Mahkeme, tartışmalı yargı reformunu iptal etti
18:57
Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa açtığı bayrak nedeniyle saldıran şahıs tutuklandı Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa açtığı bayrak nedeniyle saldıran şahıs tutuklandı

Son Dakika
23:16 Mersin'de 400 kilogramlık köpek balığı kıyıya vurdu
23:06 Japon yayıncının 7,6'lık depreme yakalandığı anlar
22:47 Antalya'da falezlerden düşen 2 genç yaşamını yitirdi
22:09 Tartışmaya Mustafa Sandal da katıldı: Hilafet bayrağı taşıyan kişi neden gözaltında değil?
20:56 Japonya'daki 7,6'lık depremde 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi enkaz altında
20:51 ABD, Kızıldeniz'de Husilerin saldırıları nedeniyle uçak gemisini çekiyor
20:41 İsrail'de Yüksek Mahkeme, tartışmalı yargı reformunu iptal etti
18:57 Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa açtığı bayrak nedeniyle saldıran şahıs tutuklandı
18:55 İsrail'de Maliye Bakanı Smotrich'ten "Gazze'ye Yahudi yerleşim birimleri kurulsun" çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 00:26:15. #1.11#
SON DAKİKA: Ağrı Dağı'na tırmanış yaparken düşen Ukraynalı turist kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement