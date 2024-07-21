Ağrı Dağı'nda kaybolan 2 kişi için İHA da kullanılacak - Son Dakika
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Ağrı Dağı'nda kaybolan 2 kişi için İHA da kullanılacak

Ağrı Dağı'na tırmanış yaparken tipide kaybolan 2 kişiyi bulmak için yapılan arama kurtarma çalışmalarına insansız hava aracı (İHA) da dahil edildi. Yerli rehberler ve AFAD ekipleri zirveye tırmanış yaparken, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki İHA da canlı yayınla görüntü aktarımı yapacak.

21.07.2024 11:17
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Ağrı Dağı'na tırmanış yaparken zirveye yakın noktada, 5 bin 50 rakımda tipide kaybolan 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarına insansız hava aracı da (İHA) dahil edildi.

Doğubayazıt ilçesinde, 5 bin 137 rakımla Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na tırmanış yapan grupta, dün olumsuz hava koşulları nedeniyle kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Yerli rehberlerden 2 kişi, sabah saatlerinde zirveye yakın bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına yeniden başlarken, Van AFAD'dan sevk edilen 10 kişilik dağcı grubu ile Ağrı AFAD'dan 4 kişilik ekip, 3 bin 200 rakımdan zirveye tırmanışa geçti.

Ekiplerin, biri kadın 2 Türk vatandaşını arama kurtarma çalışması sürüyor.

AFAD ekiplerinin talebi üzerine çalışmalarda, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan ve canlı yayınla görüntü aktarımı yapabilen teknik donanıma sahip İHA da kullanılacak.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Ağrı Dağı'nda kaybolan 2 kişi için İHA da kullanılacak - Son Dakika
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