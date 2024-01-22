Ağrı Valisi Mustafa Koç, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı

Ağrı Valisi Mustafa Koç, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Koç, "Yılın Kareleri" oylamasında AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin çektiği, "Haber", "Çevre ve Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Deprem: Umut" kategorisinde Murat Şengül'ün "Hoş geldin" fotoğrafına oy veren Koç, "Gazze: Kanıt" seçkisinde ise Mustafa Hassona'nın "Tarifsiz" karesini seçti.

Koç, "Çevre-Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin " İstanbul'da şimşekli gece", "haber " kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve Akıncı", spor kategorisinde de Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" fotoğraflarını oyladı.

Vali Koç, fotoğrafların birbirinden kaliteli olduğunu ve oy verirken zorlandıklarını belirterek, "Kurulduğu günden bu yana milletimizin doğru haber alması noktasında üstün bir gayretle çalışan Anadolu Ajansımızın geleneksel olarak yaptığı yılın fotoğrafları oylamasına katıldık. Fotoğrafları seçmekte çok zorlandık. Hepsi de başarılı çalışmalardan oluşuyor." diye konuştu.