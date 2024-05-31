Ahilik Anlayışında Sanat ve Estetik Konulu Kısa Film Yarışmasının Ödülleri Verildi

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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) ile Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Ahilik anlayışında sanat ve estetik" konulu kısa film yarışmasında ödüller, törenle sahiplerine verildi.

KAEÜ Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 24 ilden 90 eserin yer aldığı yarışmanın ödül töreninde konuşan Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Ahi Evran-ı Veli'nin ilim insanı olduğunu, hayat tarzı ve anlayışının çok iyi öğrenilmesi gerektiğini söyledi.

Estetik ve sanatın, toplumun en değerli ögelerinden olduğunu dile getiren Buhara, "Medeni bir toplumun şartı, sanatçılarının, sanat ve zanaat erbaplarının olmasıdır. Sadece iş yapmak yetmez, estetik de yapılan işin kendisi kadar önemlidir. Dolayısıyla yaptığımız binayı, yolu, çizdiğimiz resmi, çektiğimiz filmi estetiği yüksek olarak yapmak zorundayız. Bu nedenle gençlerden ümitliyiz. Bu ülkeyi, bu toprakları hak ettiği noktalara taşımak gençlerin vazifesidir. Biz gençlerden bekliyoruz bu başarıları. Yarışmaya katılanları tebrik ediyorum." diye konuştu.

"Meslek lisesi öğrencilerimiz, ülkenin refahına, kalkınmasına katkı sunmaktadır"

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz de gençlerin meslek sahibi olmasının gelecekleri için önemli olduğunu vurguladı.

Karagöz, "Meslek lisesi öğrencilerimiz, edindikleri mesleki bilgi ve beceri ile toplumun her katmanına dokunarak ülkenin üretimine, gelişmesine, refahına, kalkınmasına katkı sunmaktadır. Bu gençlerimiz bugün olduğu gibi sanatta da varlar yani kısa film çekerek topluma 'Biz, Ahilik anlayışını topluma öyle bir anlatırız ki içi her yönüyle sanat olur.' diyorlar. Biz, bu anlayışın yayılmasını arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Çalışmak ve üretmek, Ahilikte vazgeçilmez ahlak kurallarıdır"

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil de Ahilik teşkilatının temel misyonunun iyi insanlar yetiştirerek topluma hizmet etmek olduğunu söyledi.

Karahocagil, "Çalışmak ve üretmek, yapabileceğinin en iyisini yapmak, insanı eşrefi mahlukat olarak bilerek merkeze almak, tüm yaratılanları emanet bilmek, istişare ile iş yapmak, alın teri ile kazanmak, aldanmamak, aldatmamak, hak ve adalet üzere olmak, kardeşini, toplumu, ötekini kendi nefsine tercih etmek, Ahilikte vazgeçilmez ahlak kurallarıdır. Bu değerler ne kadar unutulsa da medeniyetimizin değerleridir. Bu değerleri bu çağda yeniden ihya edecek olan da bizim medeniyetimizdir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kısa film yarışmasında dereceye giren filmler izlendi.

Törende protokol üyelerince, birincilik ödülü "Gazoz" kısa filmiyle Mersin Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine, ikincilik ödülü "İnsan ve Sanat" eseriyle Denizli Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine, üçüncülük ödülü "Berberin Yolu" kısa filmiyle Aydın Kuşadası Mesleki Eğitim Merkezine, mansiyon ödülü "Fakiregan" eseriyle Balıkesir Fahri Kiraz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine verildi.