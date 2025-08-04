Ahlat'ta İstihdam Çalıştayı Toplantısı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen "Bölgesi Yatırım İstihdam ve İnovatif İş Geliştirme Çalıştayı"nın değerlendirme toplantısı yapıldı.

Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Vali Ahmet Karakaya, çalıştayın "İstihdama Bir Katkıda Bizden Projesi" kapsamında 28-29 Temmuz'da gerçekleştirildiğini anımsattı.

Kalkınmanın güçlü bir istihdam politikası ve toplumun tüm kesimlerinin sürece dahil edilmesiyle mümkün olduğunu belirten Karakaya, şunları kaydetti:

"Bitlis Eren Üniversitemizin ev sahipliğinde, bölgenin kalkınması ve gelişimi adına yol gösterici olacak bir çalıştay düzenledik. Çalıştayımız, sadece bir toplantı değil aynı zamanda Ahlat'ın geleceğine yön verecek fikirlerin, önerilerin ve iş birliklerinin filizleneceği bir zemindir. Turizmden şehir planlamasına, tarımdan maden kaynaklarının değerlendirilmesine ve özellikle kadın istihdamına kadar pek çok başlıkta oturumlar düzenlendi. Alanında uzman akademisyenler, kamu kurumlarımız, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri, ortak akıl etrafında buluştu. Ahlat'ımız için çözümler üretilecek. Çalıştayda elde edilecek sonuç raporu, sadece bugüne değil ilçemizin geleceğine ışık tutacak kalıcı bir kaynak olmasını hedefliyoruz. Çalıştayımızın yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez ise çalıştay çıktılarının kamu ve özel sektör için yol haritası niteliği taşıyacağını söyledi.

Sunumlarla devam eden toplantıya, Kaymakam Batuhan Bingöl, Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Yılmaz, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, davetliler ve vatandaşlar katıldı.