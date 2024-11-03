Ahlat'ta Patates Hasadı Sevindiriyor - Son Dakika
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Ahlat'ta Patates Hasadı Sevindiriyor

Ahlat\'ta Patates Hasadı Sevindiriyor

Ahlat'ta 50 bin dekar alanda patates hasadı sürüyor, verim yüksek, ancak satışlar yetersiz.

03.11.2024 15:48
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" Doğu Anadolu Bölgesi'nin patates havzası" olarak nitelendirilen Bitlis'in Ahlat ilçesinde çiftçiler, verimin yüksek olmasının sevincini yaşıyor.

Türkiye'de patates yetiştiriciliğinin yapıldığı önemli havzalardan Ahlat'ta, bu yıl 50 bin dekar alana ekilen patatesin hasadı devam ediyor.

Birçok ilden kente gelen tarım işçileri, sabah erken saatlerde tarlalara giderek mesaiye başlıyor. Büyük emeklerle topraktan çıkarılarak torbalara doldurulan patatesler, araçlarla depolara taşınıyor.

Ülkenin patates ihtiyacının yaklaşık yüzde 5'inin karşılandığı ilçede, geniş ve verimli arazilerde özenle yetiştirilen tohumluk ve yemeklik patatesler, yurt içi ve yurt dışı pazarına sunuluyor.

"Patates üretimi ekonomiye büyük katkı sunuyor"

Ahlat Ziraat Odası Başkan Yardımcısı İzzettin Altıntaş, AA muhabirine, ilçede patates hasadının devam ettiğini söyledi.

Bu yıl verimden memnun olduklarını anlatan Altıntaş, şunları kaydetti:

"İlçemizde 50 bin dekarlık patates ekim alanımız var. Bu da patates veriminde 250 bin tona karşılık geliyor. Verimden memnunuz, şikayetimiz yok ama satışlarımız yeterli olmadığı için çiftçiler mağdur. İlçemizde Türkiye'nin patates ihtiyacının yaklaşık yüzde 5'i karşılanıyor. Patates üretimi ekonomiye büyük katkı sunuyor."

Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Siirt ve Muş'tan gelen mevsimlik tarım işçilerinin patates tarlalarında çalıştığını belirten Altıntaş, "Ahlat'ta üretilen patatesleri Nahçıvan ve Irak'a, sanayilik patateslerimizi de Konya, İzmir, Afyon ve birçok ildeki fabrikalara gönderiyoruz. Ahlat'taki çiftçilerimiz ürettikleri patateslerle ekonomiye ve istihdama katkı sunuyor." diye konuştu.

Üreticilerden Aydın Yıldız ise ilçede patates yetiştiriciliğinin yaygın yapıldığını ifade edrek, "Süphan ve Nemrut dağları arasındaki verimli arazilerde çalışarak üretime ve ekonomiye destek çıkmaya çalışıyoruz. Verimden memnunuz. İşçilerimiz ve traktörlerimiz çalışıyor. Devletimizin verdiği desteklerden yaralanıp çiftçiliğe devam ediyoruz. Tarlada çalışan işçilerimiz akşama kadar hasat yaptıktan sonra evlerine dönüyorlar." diye konuştu.

Kaynak: AA

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