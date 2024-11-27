Ahmed'in Görme Kaybı ve Tedavi Beklentisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ahmed'in Görme Kaybı ve Tedavi Beklentisi

Gazze'deki kanser hastası 10 yaşındaki Ahmed, İsrail saldırıları nedeniyle tedavi olamıyor.

27.11.2024 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bir yılı aşkın süredir devam eden soykırımı nedeniyle tedavi olamayan kanser hastası 10 yaşındaki Filistinli Ahmed tek gözünü kaybetti.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinden güneydeki Han Yunus'a göç etmek zorunda kalan Ahmed'e, İsrail soykırımının başladığı 7 Ekim 2023'ten sonra kanser teşhisi konuldu.

Saldırılar nedeniyle sağlık hizmetlerinin sekteye uğradığı Gazze'de gerekli tedaviyi alamayan Ahmed'in sağlık durumu her geçen gün daha kötüye gidiyor.

Yüzündeki küçük tümörün büyüyerek yayılması sonucu bir gözündeki görme yetisini kaybeden Ahmed'in diğer gözünü de kaybetmesinden endişe ediliyor.

Meşhur bir futbolcu olmayı hayal eden küçük çocuğun iyileşebilmesi için İsrail ablukası altındaki Gazze'den çıkması ve yurt dışında tedavi görmesi gerekiyor.

"Ağrılarını dindirecek ağrı kesici yok"

AA muhabirine konuşan Filistinli çocuğun annesi Ummu Ahmed, bir yılı aşkın süredir sıkı abluka ve bombardıman altındaki bölgede hasta çocuğunu tedavi ettirme imkanı bulamadığı için büyük bir çaresizlik içinde olduğunu söyledi.

Oğlunun hastalığı nedeniyle sağlıklı olan diğer gözünü kaybetmesinden endişe ettiğini ifade eden Filistinli anne, Gazze'de felç olan sağlık sistemi nedeniyle Ahmed'in yurt dışında tedavi görmesi gerektiğini kaydetti.

Ummu Ahmed, "İsrail'in Gazze'deki saldırıları sırasında oğluma kanser teşhisi kondu. Gazze Şeridi'ndeki kısıtlı imkanlar nedeniyle bölgede tedavisi yapılamıyor. İsrail ablukası da tedavi için bölge dışına seyahati engelliyor." dedi.

"Ahmed'in çok şiddetli ağrıları var fakat ağrılarını dindirecek ağrı kesici yok." diyen Filistinli anne, "Oğlumun Gazze dışına çıkarılıp tedavi olabilmesi için bize yardım etmelerini istiyorum." ifadesini kullandı.

Ummu Ahmed, hastalığı yüzünden oğlunun psikolojisinin olumsuz etkilendiğini ve gözündeki şişlik nedeniyle kendisine yöneltilen bakışlardan dolayı utandığını anlattı.

Ahmed'in arkadaşlarıyla kaldıkları çadırın dışında oynayamadığını, güneş ışığı ve açık hava görmediğini belirten anne, bu nedenle çocuğunun hem bedensel hem de ruhsal olarak sağlık durumunun kötüye gittiğini aktardı.

"Gazze'de yeterli sağlık imkanları yok"

Filistinli çocuk doktoru Ahmed el-Ferra, "Gazze'de yeterli sağlık imkanları yok, hastalar tedavi için Gazze Şeridi dışına çıkarılamıyor. Büyük bir çıkmazla karşı karşıyayız." dedi.

Ahmed'in rahatsızlığının gözüne ilerlediğini ve görme kaybına yol açtığını belirten Ferra, küçük çocuğun başında ve bedeninde tekrarlayan şiddetli ağrılar olduğunu aktardı.

Ferra, "Tümör vücuduna yayılıyor, tedavi için acilen bölge dışına sevk edilmesi gerekiyor. Fakat İsrail bu vakaları kasten geciktiriyor." diye konuştu.

Abluka ve saldırılar nedeniyle Gazze Şeridi'nde tedavi için gerekli sağlık olanaklarının olmadığını vurgulayan Ferra, şunları söyledi:

"Bölge dışına nakledilmeyi bekleyen yüzlerce vaka geliyor. Bölgede var olan kuşatmanın yanında Refah Sınır Kapısı'nın kapatılmasının ardından bu tür vakaların durumu ağırlaşıyor."

"Ölümle burun buruna 12 bin 500 kanser hastası"

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, "Ölümle burun buruna olan ve tedavi edilmeyi bekleyen 12 bin 500 kanser hastası var." dedi.

Tedavi görmek için Gazze Şeridi'nin dışına çıkmak zorunda olan binlerce hastanın hayat mücadelesi verdiğini belirten Sevabite, Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olmasının hastaların naklini engellediğine dikkati çekti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Güvenlik, İsrail, Güncel, Sağlık, Dünya, Çocuk, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahmed'in Görme Kaybı ve Tedavi Beklentisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:49 Bakan Tunç: DEM Parti İmralı ile görüşmek için dilekçesini verdi, konuyu değerlendiriyoruz Bakan Tunç: DEM Parti İmralı ile görüşmek için dilekçesini verdi, konuyu değerlendiriyoruz
11:10 Bakış aynı bakış İşte CHP lideri Özgür Özel’in çocukluk fotoğrafı Bakış aynı bakış! İşte CHP lideri Özgür Özel'in çocukluk fotoğrafı
11:02 Prof. Dr. Yaşar: La Nina ile 50- 60 yılın son soğuk zamanları yaşanacak Prof. Dr. Yaşar: La Nina ile 50- 60 yılın son soğuk zamanları yaşanacak
10:25 Lübnanlılar ateşkes sonrası evlerine dönmeye başladı Lübnanlılar ateşkes sonrası evlerine dönmeye başladı
10:05 Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisine sabaha kadar işkence etti Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisine sabaha kadar işkence etti
16:29 Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı’ya para ödediklerini itiraf etti Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı'ya para ödediklerini itiraf etti
16:28 8 bin yıllık bahçede son hasat: Demeti 6 TL’den satılıyor 8 bin yıllık bahçede son hasat: Demeti 6 TL'den satılıyor
16:23 Fenerbahçe’nin deplasmandaki tek rakibi PSG Fenerbahçe'nin deplasmandaki tek rakibi PSG
16:15 Bitcoin’in Yükselişini Lokma Dağıtarak Kutladılar: ’1 Bitcoin 100 Bin Dolar’ Bitcoin'in Yükselişini Lokma Dağıtarak Kutladılar: '1 Bitcoin 100 Bin Dolar'
16:12 Dilan-Engin Polat çiftine kötü haber: Yeniden hapse girebilirler Dilan-Engin Polat çiftine kötü haber: Yeniden hapse girebilirler
16:02 RAMS Başakşehir’in rakibi Petrocub, hava muhalefeti nedeniyle İstanbul’a gecikmeli gelecek RAMS Başakşehir'in rakibi Petrocub, hava muhalefeti nedeniyle İstanbul'a gecikmeli gelecek
16:01 Acil tıp teknisyeni ayakları çıplak olan yaralı çocuğa kendi çoraplarını giydirdi Acil tıp teknisyeni ayakları çıplak olan yaralı çocuğa kendi çoraplarını giydirdi
15:59 Kredi kartlarında korkutan tablo Kredi kartlarında korkutan tablo
15:58 Uçak koltuğunu tekme atarak kırmaya çalışan yolcu diğer yolcular tarafından etksiz hale geitirildi Uçak koltuğunu tekme atarak kırmaya çalışan yolcu diğer yolcular tarafından etksiz hale geitirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 12:38:07. #1.12#
SON DAKİKA: Ahmed'in Görme Kaybı ve Tedavi Beklentisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.