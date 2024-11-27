Ahmed'in Görme Kaybı ve Tedavi Beklentisi

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bir yılı aşkın süredir devam eden soykırımı nedeniyle tedavi olamayan kanser hastası 10 yaşındaki Filistinli Ahmed tek gözünü kaybetti.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinden güneydeki Han Yunus'a göç etmek zorunda kalan Ahmed'e, İsrail soykırımının başladığı 7 Ekim 2023'ten sonra kanser teşhisi konuldu.

Saldırılar nedeniyle sağlık hizmetlerinin sekteye uğradığı Gazze'de gerekli tedaviyi alamayan Ahmed'in sağlık durumu her geçen gün daha kötüye gidiyor.

Yüzündeki küçük tümörün büyüyerek yayılması sonucu bir gözündeki görme yetisini kaybeden Ahmed'in diğer gözünü de kaybetmesinden endişe ediliyor.

Meşhur bir futbolcu olmayı hayal eden küçük çocuğun iyileşebilmesi için İsrail ablukası altındaki Gazze'den çıkması ve yurt dışında tedavi görmesi gerekiyor.

"Ağrılarını dindirecek ağrı kesici yok"

AA muhabirine konuşan Filistinli çocuğun annesi Ummu Ahmed, bir yılı aşkın süredir sıkı abluka ve bombardıman altındaki bölgede hasta çocuğunu tedavi ettirme imkanı bulamadığı için büyük bir çaresizlik içinde olduğunu söyledi.

Oğlunun hastalığı nedeniyle sağlıklı olan diğer gözünü kaybetmesinden endişe ettiğini ifade eden Filistinli anne, Gazze'de felç olan sağlık sistemi nedeniyle Ahmed'in yurt dışında tedavi görmesi gerektiğini kaydetti.

Ummu Ahmed, "İsrail'in Gazze'deki saldırıları sırasında oğluma kanser teşhisi kondu. Gazze Şeridi'ndeki kısıtlı imkanlar nedeniyle bölgede tedavisi yapılamıyor. İsrail ablukası da tedavi için bölge dışına seyahati engelliyor." dedi.

"Ahmed'in çok şiddetli ağrıları var fakat ağrılarını dindirecek ağrı kesici yok." diyen Filistinli anne, "Oğlumun Gazze dışına çıkarılıp tedavi olabilmesi için bize yardım etmelerini istiyorum." ifadesini kullandı.

Ummu Ahmed, hastalığı yüzünden oğlunun psikolojisinin olumsuz etkilendiğini ve gözündeki şişlik nedeniyle kendisine yöneltilen bakışlardan dolayı utandığını anlattı.

Ahmed'in arkadaşlarıyla kaldıkları çadırın dışında oynayamadığını, güneş ışığı ve açık hava görmediğini belirten anne, bu nedenle çocuğunun hem bedensel hem de ruhsal olarak sağlık durumunun kötüye gittiğini aktardı.

"Gazze'de yeterli sağlık imkanları yok"

Filistinli çocuk doktoru Ahmed el-Ferra, "Gazze'de yeterli sağlık imkanları yok, hastalar tedavi için Gazze Şeridi dışına çıkarılamıyor. Büyük bir çıkmazla karşı karşıyayız." dedi.

Ahmed'in rahatsızlığının gözüne ilerlediğini ve görme kaybına yol açtığını belirten Ferra, küçük çocuğun başında ve bedeninde tekrarlayan şiddetli ağrılar olduğunu aktardı.

Ferra, "Tümör vücuduna yayılıyor, tedavi için acilen bölge dışına sevk edilmesi gerekiyor. Fakat İsrail bu vakaları kasten geciktiriyor." diye konuştu.

Abluka ve saldırılar nedeniyle Gazze Şeridi'nde tedavi için gerekli sağlık olanaklarının olmadığını vurgulayan Ferra, şunları söyledi:

"Bölge dışına nakledilmeyi bekleyen yüzlerce vaka geliyor. Bölgede var olan kuşatmanın yanında Refah Sınır Kapısı'nın kapatılmasının ardından bu tür vakaların durumu ağırlaşıyor."

"Ölümle burun buruna 12 bin 500 kanser hastası"

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, "Ölümle burun buruna olan ve tedavi edilmeyi bekleyen 12 bin 500 kanser hastası var." dedi.

Tedavi görmek için Gazze Şeridi'nin dışına çıkmak zorunda olan binlerce hastanın hayat mücadelesi verdiğini belirten Sevabite, Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olmasının hastaların naklini engellediğine dikkati çekti.