Ahmet Akın ve Tiyatrocular, Balıkesir Bşb Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımıyla "Engelleri Kaldıran" Maç İçin Parkeye Çıktı

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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte Bülent Şakrak, Şahin Irmak, Hakan Bilgin, Burcu Kirman, İpek Erdem ve Ceren Taşçı gibi tiyatro oyuncularından oluşan Ünlüler Takımı ile Balıkesir BŞB Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımıyla dostluk maçı yaptı. Farkındalık amacıyla ünlülerin de tekerlekli sandalyede ter döktüğü maçta kazanan dostluk oldu.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen "Engelliler Günü Dostluk Maçı", Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi iş birliğinde Alparslan Türkeş Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı'nın hava atışıyla başlayan maça Ünlüler Takımı kırmızı-beyaz formayla çıktı. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ve Ünlüler Takımı arasında geçen mücadele renkli görüntülere sahne oldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın kaptanlığındaki Ünlüler Takımı'nda Bülent Şakrak, Şahin Irmak, Burcu Kirman, İpek Erdem ve Ceren Taşçı yer aldı. Esra Şentürk'ün kaptanlığını yaptığı ve Ecem Adıgüzel, Muhterem Aktaş, Ali Kabakülekler, Nuri Kılıç, Ali Asker Turan, Cihangir Engin ile Mehdi Ghorbani'den oluşan Balıkesir BŞB Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile Ünlüler Takımı arasında geçen maçta birlik ve beraberlik mesajı verildi. Maçın anonsunu ünlü oyuncu Hakan Bilgin gerçekleştirdi.

Başkan Ahmet Akın 8 sayı, 2 asist ve 2 ribaund ile oynadı

Heyecan dolu bir atmosferde geçen maçta Ünlüler Takımı'nda 8 sayı atarak 2 asist yapan Bülent Şakrak ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın 8 sayı, 2 asist ve 2 ribaund ile maçın yıldızlarından oldu. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncularından; Ecem Adıgüzel 12 sayı ile göz doldururken Esra Şentürk 4 sayı, Muhterem Aktaş 2 sayı ve Ali Asker Turan 2 sayı atarak maçı 20-17 galibiyetle bitirdi.

"Unutmamamız gereken şu; herkes engelli adayı"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir'i engelsiz bir şehir yapmak için çalıştıklarını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Sanatçıların destekleriyle böyle bir farkındalık etkinliğini gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. Sanatçılarımız bizleri duygulandırdı, mutlu ettiler. Türkiye'nin sevdiği, güler yüzlü insanlar, böyle bu farkındalık etkinliğine eşlik ettikleri için kendilerine minnettarız. Tüm Balıkesirli hemşehrilerim adına da kendilerine teşekkür ediyorum. Balıkesir'i "Engelsiz Balıkesir" yapmak hayalimiz var, bunun için çalışıyoruz. Mesela parklarımızdan başladık, eğitim konusunda da sıkıntılar var. Avrupa ülkelerinde engellilerin yüzde 60'ı belli bir noktadan sonra eğitimlerine devam ediyor ama Türkiye'de bu rakam yüzde 20'nin altında. İş konusunda da Avrupa'da engellilerin yüzde 22,8'si iş sahibi olurken ve işini devam ettirirken bu oran Türkiye'de yüzde 6'nın altında. Unutmamamız gereken şu; herkes engelli adayı. Onun için onların yerine kendimizi koyarak hep beraber, birlik ve beraberlik içerisinde yaşayacağız. Engelli arkadaşlarıma, kardeşlerime sevgilerimi gönderiyorum. Engelsiz Balıkesir için de mücadelemize herkesi ortak olmaya davet ediyorum."

Balıkesir'de çok güzel bir şekilde karşılandıklarını söyleyen oyuncu Bülent Şakrak, "Her şey şahaneydi. Büyük bir başarı; Nazım Hikmet şiiri gibi oynadı arkadaşlar. Bizim için çok güzel bir deneyim oldu. İyi ki buradayım. Balıkesirliler çok tatlılar, harika karşılandık. Ahmet Başkanı zaten çok seviyoruz. Bu tür şahane şeyler yapıldığı sürece de burada olma sözü veriyoruz, her zaman geliriz. Ne zaman çağırırsanız, koşarak geliriz" diyerek mutluluğunu ifade etti.

Keyifli bir maçı geride bıraktıklarını söyleyen oyuncu Hakan Bilgin "Bu çok güzel bir farkındalık çalışması. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ahmet Başkanı seviyorum. Çok sosyal ve güler yüzlü bir insan" dedi.

Başarılı oyuncu Burcu Kirman, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında farkındalık amacıyla buradayız. Umuyoruz yarın bugünden daha iyi olur onlar için" ifadelerini kullandı.

Balıkesir'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten Ceren Taşçı, "Türkiye'deki koşullarda engelli insanlarımızın yaşaması da çok zor aslında. Bir noktada buna farkındalık yaratabilmek için biz de buradayız" sözleriyle engelsiz hayata dikkati çekti.

Bir nebze de olsa farkındalık yaratmanın önemine değinen Şahin Irmak, "Böyle bir günde burada olmak bizim için de çok kıymetliydi. Bizi davet ettikleri için çok teşekkür ederiz. Zor oldu ama keyifliydi. Ahmet Başkan'ın konuyla ilgili çalışmalarını takdir ediyoruz. Kendisine teşekkür ederiz" dedi.

"Temennimiz her alanda, engellere takılmadan beraber yaşayabilmek"

Balıkesir BŞB Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncularından Ecem Nur Adıgüzel ve Esra Şentürk, dostluk maçı kapsamında; Başkan Ahmet Akın ve Ünlüler Takımı ile yaptıkları maçı değerlendirerek "Temennimiz her alanda, engellere takılmadan beraber yaşayabilmek" dedi.

Dostluk maçı sonunda konuşan CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı "Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Kent Konseyimize, bu güne heyecan, mutluluk katan sanatçılarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı