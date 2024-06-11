Ahmet Şık: Ayhan Bora Kaplan soruşturmasıyla ilgili kıyamet koptu - Son Dakika
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Ahmet Şık: Ayhan Bora Kaplan soruşturmasıyla ilgili kıyamet koptu

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Ayhan Bora Kaplan soruşturması etrafında yaşananları eleştirerek, Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanı olmasıyla Kaplan'ın tutuklandığını belirtti. Şık, soruşturmanın kara para ağına uzanan ilişkileri ortaya çıkaracağını ve bu nedenle büyük bir tepkiyle karşılandığını ifade etti. Ayrıca, itirafçı olan Serdar Sertçelik'in ifşalarının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin darbe girişimi iddialarında bulunduğunu ve bazı polis müdürlerinin tutuklandığını söyledi.

11.06.2024 22:06
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(TBMM) - TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Ayhan Bora Kaplan soruşturması etrafında yaşananlarla ilgili, "Soylu azledilip Ali Yerlikaya bakan olunca Kaplan tutuklandı. Soruşturmanın vurdulu kırdılı, haraç kısımları konuşulurken Kaplan'ın bürokrasi ve siyaset ile ilişkileri, rüşvet trafiğinin kimlere uzandığını belirleyecek olan kara para soruşturması da başlatılınca kıyamet koptu" ifadelerini kullandı.

Meclis Genel Kurul'da gündem dışı söz alana TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Ayhan Bora Kaplan'ın Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı olduktan sonra tutuklandığını hatırlatarak, "Mesleki kariyerine korsan CD satışıyla başlayıp Ankara'nın en zenginlerinden birine dönüşen, eski İçişleri Bakanı'nın hamilik ettiği bir mafya var. 15 Temmuz gecesi Süleyman Soylu'nun telefonla TRT'nin önüne çağırdığı, silahıyla poz veren Ayhan Bora Kaplan. Soylu azledilip Ali Yerlikaya bakan olunca Kaplan tutuklandı biliyorsunuz. Soruşturmanın vurdulu kırdılı, haraç kısımları konuşulurken Kaplan'ın bürokrasi ve siyaset ile ilişkileri, rüşvet trafiğinin kimlere uzandığını belirleyecek olan kara para soruşturması da başlatılınca kıyamet koptu" dedi.

Soruşturmada örgüt yöneticisi şüphelisiyken itirafçı olan Serdar Sertçelik'in, yurtdışına kaçtıktan sonra sosyal medyada yayınladığı videolara işaret eden Şık, Sertçelik'in ifşalarından sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, iktidara karşı darbe girişiminde bulunulduğuna dair sert bir açıklama yaptığını ve bunun ardından tutuklanan, Nurcuların Okuyucu grubundan oldukları bilinen polis müdürlerinin darbecilikten gözaltına alınıp soruşturmanın gizliliğini ihlalden tutuklandıklarını söyledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ahmet Şık: Ayhan Bora Kaplan soruşturmasıyla ilgili kıyamet koptu - Son Dakika

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