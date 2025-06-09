Ahmet Davutoğlu'ndan Ferdi Zeyrek'e Taziye Mesajı

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in yaşamını yitirmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine, tüm Manisa halkına ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 6 Haziran 2025 Cuma akşamı elektrik çarpması sonucu kalbinin durmasının ardından hastaneye kaldırılan 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde hayatını kaybetmesinin ardından taziye mesajı paylaştı.

Davutoğlu'nun taziye mesajında şunları kaydetti:

"Evinde geçirdiği talihsiz bir kaza sonrası tedavi altına alınan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine, tüm Manisa halkına ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum."