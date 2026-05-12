Ahmet Kaya: "İbb, Trabzonspor'un Projesine Değil, Planlama Yetkisinin Meclisin Elinden Alınmasına İtiraz Etmektedir" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ahmet Kaya: "İbb, Trabzonspor'un Projesine Değil, Planlama Yetkisinin Meclisin Elinden Alınmasına İtiraz Etmektedir"

12.05.2026 17:37  Güncelleme: 20:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzonspor’un İstanbul Kartal’da yapmayı planladığı projeye İBB'nin itiraz ettiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, İBB’nin projeye değil, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından "planlama yetkisinin elinden alınmasına" itiraz ettiğini söyledi.

(TRABZON) - Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzonspor'un İstanbul Kartal'da yapmayı planladığı projeye İBB'nin itiraz ettiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, İBB'nin projeye değil, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından "planlama yetkisinin elinden alınmasına" itiraz ettiğini söyledi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi'nin mayıs ayı toplantılarının ikinci birleşimi, Meclis Başkan Vekili Faruk Kanca yönetiminde gerçekleştirildi.

Toplantıda söz alan Başkan Kaya, "Trabzonspor'un İstanbul'un Kartal ilçesinde yapmayı planladığı projeye, İBB'nin dava açtığı" yönünde kamuoyuna yansıyan ifadelerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Söz konusu tartışmanın planlama yetkisinden kaynaklandığının altını çizen Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), meclise ait olan planlama yetkisinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından elinden alınmasına karşı ilkesel bir itirazı olduğunu vurguladı.

Kaya, şöyle konuştu:

"İBB, PLANLAMA YETKİSİNİN ELİNDEN ALINMASINA İTİRAZ ETMEKTEDİR"

"Dün bu mecliste İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Trabzonspor'un bir projesine itiraz edilmesi gündeme getirildi. Konu farklı tartışılıyor ama konunun aslı, 'plan değişikliği yapma yetkisi' tartışmasıdır. Plan değişikliği yapma yetkisi, ağırlıklı olarak belediye meclislerinindir. Ancak Bakanlığın doğrudan devreye girdiği, plan değişikliği yetkisini kullandığı, kentsel dönüşüm bölgeleri, riski alanlar, millet bahçeleri, toplu konut, rezerv alan projeleri, afet sonrası plan alanlar, kamu yatırımları ve stratejik projeler de vardır. Ayrıca belediyelerin plan yapmaması veya gecikmesi durumunda da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı devreye girip plan yapma yetkisini Büyükşehir Belediyesi'nin elinden alıp kendisi yapar. İstanbul'da bu şartların hiçbiri olmamasına rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İBB Meclisi'nin elindeki plan yapma yetkisini alarak direkt devreye giriyor. Bütün projelerde böyle. Bahsede konu Trabzonspor'umuza ait projelerde değil, bütün projelerde, hangi kurumdan, nereden gelirse gelsin, hiç buna bakmaksızın direkt Çevre ve Şehircilik Bakanlığı devreye girerek İBB Meclisi'nin plan yapma yetkisini elinden aldığı için, bu duruma ilkesel bir itiraz vardır. Yani anlatıldığı gibi Trabzonspor'un projesine itiraz etmiyor."

Trabzonspor üzerinden bir algı oluşturularak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na zarar verilmeye çalışıldığını öne süren Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TRABZONSPOR ÜZERİNDEN ALGI OLUŞTURULARAK EKREM İMAMOĞLU'NA ZARAR VERİLMEK İSTENİYOR"

"Bu yanlış algının giderilmesi gerekiyor. Buradaki temel itiraz noktası şudur; konu yalnızca teknik değildir, aynı zamanda demokratiktir. Yerel yönetim özerkliğine zarar veren bir uygulamadır. Şehir hakkı ve kamu yararı karşılıklarıyla da değerlendirilmektedir. Dolayısıyla sırf İBB'ye ve Ekrem İmamoğlu Başkanımıza zarar verilmek üzere böyle bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Ama konunun özü, tamamen plan yapma yetkisinin İBB Meclisi'nin elinden alınması meselesidir. Şimdi aynı yetki Trabzonspor Büyükşehir Belediyemizin elinden alınsa biz ne yapardık? Bizim yetkimizde olan, bizim karar vermemiz gereken bir konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bizim yetkimizi elimizden alsa, biz Meclis olarak ne yapardık? Elbette biz de ilkesel olarak buna itiraz ederdik. İBB'deki mesele de budur."

Söz konusu bölgenin "rezerv alan" olduğu yönündeki söylemlerin de doğru olmadığını aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"SÖZ KONUSU ALAN REZERV ALAN DEĞİL, TİCARİ BİR ALANDIR"

"Bahse konu alan ticari alandır. Ticari alanda fonksiyon değişikliği yapılarak ticari ve turizm alanına çevriliyor. Dolayısıyla bu, Bakanlığın değil Büyükşehir Meclisi'nin yetkisindedir. Trabzon örneğini verelim; biz Yalıncak'ta bir araziyle ilgili fonksiyon değişikliği yaptık ve İller Bankası'na satışını gerçekleştirdik. Bu yetkiyi biz kullandık. Ancak İstanbul'da bu yetkinin İBB Meclisi tarafından kullanılması engelleniyor, direkt Bakanlık düzeyinde müdahale ediliyor, itiraz bunadır. Mesele Trabzonspor meselesi değildir. Kaldı ki Ekrem İmamoğlu, bir yılı aşkın süredir hapishanede yatıyor, dört duvar arasındayken bile ona nasıl zarar verebileceklerinin arayışına giriyorlar. Bunu gündeme getirenlerin meramının bu olduğu açıktır. Ekrem İmamoğlu hapishanede ama imar değişikliği ile ilgili bir konuda suçlanıyor, casuslukla yargılanıyor, diploması iptal ediliyor… Bir insana bu kadar haksızlık yapılmaz."

CHP Grup Başkan Vekili Cüneyit Zorlu ise Trabzon Ulaşım AŞ'nin (TULAŞ) sermaye artırım talebiyle ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan gelen maddenin görüşülmesi sırasında söz alarak bir şirketin sürekli sermaye artışı yapmasının, zarar ettiği anlamına geldiğine dikkati çekti.

TULAŞ'ın neden sürekli zarar ettiğinin araştırılmasını isteyen Zorlu, şunları dile getirdi:

"TULAŞ NEDEN SÜREKLİ SERMAYE ARTIRIMI YAPIYOR, BUNLARIN ARAŞTIRILMASI VE KAMUOYUNA AÇIKLANMASI GEREKİYOR"

"Yanılmıyorsam 7 ay önce yine TULAŞ'a bir sermaye artırımı yapmıştık. O zaman da önemli bir rakam artışı gerçekleşmişti. Bu şirketin sürekli sermaye artışı yapması, zarar etmesi demektir. Sermaye artırımı normalde vatandaşın kamu kaynaklarından takviye edilmesi anlamına geliyor. Bir şekilde zararı kapatma yoluna gidiyoruz. Niye bu şirketin sürekli zarar ettiğini düşünmek zorundayız. Acaba araç planlarını mı yanlış yapıyoruz, yoksa hat organizasyonlarında bir verimsizlik mi var? ya da yakıt ve bakım faaliyetleri ile personel giderleri mi çok fazla? Bunların araştırılması gerekiyor. İstenen rakam 360 milyon lira civarında bir rakam. Bu rakam birçok belediyemizin bütçesinden fazla. Yapılan hizmetin de çok verimli olmadığını, vatandaşların genellikle ayakta yolculuk yaptığını görüyoruz. Hangi kalemlerin zarar ettiğinin şeffaf bir şekilde kamuoyuna açıklanması gerekiyor."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Belediye, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahmet Kaya: 'İbb, Trabzonspor'un Projesine Değil, Planlama Yetkisinin Meclisin Elinden Alınmasına İtiraz Etmektedir' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi
Tekne çarpan Survivor yarışmacısından kötü haber: Bacağı ampute edildi Tekne çarpan Survivor yarışmacısından kötü haber: Bacağı ampute edildi
Çakarlı araçla video paylaşan Begüm Ece Pazarcı, babasının başını yaktı Çakarlı araçla video paylaşan Begüm Ece Pazarcı, babasının başını yaktı
Bakan Fidan Katar’da Zirveye damga vuran Hürmüz mesajı Bakan Fidan Katar'da! Zirveye damga vuran Hürmüz mesajı
Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi
Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı
Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık ifadesinde adı geçen Demirhan Gözaçan gözaltına alındı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesinde adı geçen Demirhan Gözaçan gözaltına alındı
Mustafa Varank’ın “Geyik” esprisi törene damga vurdu Mustafa Varank’ın “Geyik” esprisi törene damga vurdu
Bunlar nasıl çocuk Önce kediyi bıçakladılar sonra esnafı tehdit ettiler Bunlar nasıl çocuk! Önce kediyi bıçakladılar sonra esnafı tehdit ettiler
Damadın annesinin hareketi düğüne damga vurdu Damadın annesinin hareketi düğüne damga vurdu

10:50
Icardi Galatasaray defterini kapattı
Icardi Galatasaray defterini kapattı
10:44
Tarihler belli oldu Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
Tarihler belli oldu! Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
10:36
Mourinho ve Kerem Fenerbahçe’yi yaktı Kesilen ceza servet değerinde
Mourinho ve Kerem Fenerbahçe'yi yaktı! Kesilen ceza servet değerinde
10:12
Galatasaray’dan şok karar Bunu kimse tahmin etmiyordu
Galatasaray'dan şok karar! Bunu kimse tahmin etmiyordu
10:12
Tartışma büyüyor Ahmet Türk’ten Mustafa Destici’yi kızdıracak sözler
Tartışma büyüyor! Ahmet Türk'ten Mustafa Destici'yi kızdıracak sözler
10:02
Arda Güler’e akılalmaz teklif Parayı koyacak yer bulamayacak
Arda Güler'e akılalmaz teklif! Parayı koyacak yer bulamayacak
09:45
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
09:24
Alperen Şengün, sevgilisini takipten çıktı
Alperen Şengün, sevgilisini takipten çıktı
09:18
31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti
31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti
09:03
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor! 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı
08:56
Burcu Köksal’ı bilen Savcı Sayan’dan bir bomba daha: Cumhurbaşkanımızdan izin bekliyorlar
Burcu Köksal'ı bilen Savcı Sayan'dan bir bomba daha: Cumhurbaşkanımızdan izin bekliyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 11:07:52. #7.12#
SON DAKİKA: Ahmet Kaya: "İbb, Trabzonspor'un Projesine Değil, Planlama Yetkisinin Meclisin Elinden Alınmasına İtiraz Etmektedir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.