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Ahmet Türk, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığından çekildi - Son Dakika
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Ahmet Türk, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığından çekildi

HALKLARIN Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM), Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için ön seçim sonuçlarında birinci çıkan Ahmet Türk, yüzde 50 oranını geçemeyince adaylıktan çekildiğini açıkladı. Türk, aktif siyaseti bırakacağını ve Kürt halkının mücadelesini farklı platformlarda sürdüreceğini belirtti.

14.01.2024 - 17:30,
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HALKLARIN Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM), Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için ön seçim sonuçlarında birinci çıkan ancak yüzde 50 oranını geçemeyen Ahmet Türk, yaptığı açıklama ile adaylıktan çekildiğini, aktif siyaseti bıraktığını açıkladı.

DEM Parti'den Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı olan ve dün yapılan birinci tur ön seçimlerinde birinci çıkan Ahmet Türk, yüzde 50 oranını aşamadığı gerekçesiyle adaylıktan çekildiğini açıkladı. Eski parlamenter ve iki dönem Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Ahmet Türk, Daha önce yüzde 50'yi aşmamam durumunda çekileceğimi açıklamıştım. Halkın sahiplenmesinde dolayı halka teşekkür ediyorum. Aktif siyasetten çekiliyorum. Kürt halkının mücadelesini farklı platformlarda sürdüreceğim dedi.(DHA)

Ahmet Türk, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığından çekildi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Ahmet Türk, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığından çekildi - Son Dakika
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