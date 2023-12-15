Ahmet Ümit, Alman Arkeoloji Enstitüsü tarafından arkeolog üye beratıyla onurlandırıldı

Alman Arkeoloji Enstitüsü, Yapı Kredi Yayınlarından çıkan, "Kayıp Tanrılar Ülkesi" adlı romanıyla Ahmet Ümit'i arkeolog üye beratıyla onurlandırdı.

Yapı Kredi Yayınlarından yapılan açıklamaya göre Ümit, üyelik beratını Kayıp Tanrılar Ülkesi'nde Pergamon arkeolojisi, UNESCO Dünya Mirası Alanları, Bergama/Pergamon ve Berlin arasında kültürel mirası anlattığı ve Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin tarihini çarpıcı bir dille yansıttığı için aldı.

Ahmet Ümit'e beratını Almanya'nın İstanbul Başkonsolosu Johannes Regenbrecht'in katılımıyla Almanya Arkeoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Felix Pirson takdim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ümit, "Bir edebiyatçı olarak bilim insanları tarafından ödüllendirmek benim için çok büyük bir onur. Umarım zengin tarihimize ve muhteşem arkeolojik alanlarımıza daha fazla sahip çıkarız. Çünkü geçmişine sahip çıkmayanlar, bugünlerine de sahip çıkamaz." ifadelerini kullandı.

Ümit 2006'da, Türk Eski Çağ Enstitüsü tarafından "Patasana" ve "Ninata'nın Bileziği" adlı eserleriyle arkeolog beratıyla ödüllendirilmişti.