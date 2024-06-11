Vatandaşın İcra Dosyaları ve Kredi Kartı Borçları Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Vatandaşın İcra Dosyaları ve Kredi Kartı Borçları Artıyor

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, vatandaşın icra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısının 22 milyon 120 bine yükseldiğini, batık kredi kartı borçlarının yüzde 80.1 arttığını belirtti. Bakırlıoğlu, yüksek faiz oranları ve yanlış ekonomi politikalarının vatandaşın hayatını zorlaştırdığını ifade etti. Ayrıca, ülkemizin düşük katma değerli ürün ihraç ettiği ve yüksek katma değerli ürünleri ithal ettiği vurgulandı.

11.06.2024 10:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, 7 Haziran itibarıyla vatandaşın icra dairelerinde derdest bulunan toplam dosya sayısının 22 milyon 120 bine yükseldiğini, yılbaşından beri batık kredi kartı borçlarının yüzde 80.1 arttığına dikkat çekerek "Vatandaş cebinden 12.5 liralık simit parasını bile çıkaramayıp; simidi dahi kredi kartıyla alırken, yurttaşın alın teriyle toplanan vergilerden saray ve ahalisi sefa sürmeye devam ediyor" dedi.

CHP Manisa Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu üyesi Ahmet Vehbi Bakırlığıoğlu, icra dosyaları ve kredi kartı borçlarındaki artışla ilgili yazılı açıklama yaptı. 7 Haziran itibarıyla vatandaşın icra dairelerinde derdest bulunan toplam dosya sayısının 22 milyon 120 bine yükseldiğini, yılbaşından bu yana batık kredi kartı borçlarında yüzde 80.1, batık bireysel kredi borçlarında ise yüzde 25,17 oranında artış olduğuna dikkat çeken Bakırlıoğlu, vatandaşın enflasyona karşı sabit maaşla geçinmesinin imkansız olduğunu vurguladı. Bakırlıoğlu, "Herkes kredi kartı ve kredilerle günü kurtarmaya, ay başını getirmeye çalışıyor. Yurttaşın bankalara olan borcu 3.3 trilyona yaklaştı. Ne yazık ki ilerleyen günlerde bireysel iflaslar kaçınılmaz olacaktır" dedi.

"Yurttaş, artık simidi bile kredi kartıyla alıyor."

Yüksek faiz oranlarıyla yurttaşın hayatını borçlanarak devam ettirmek zorunda kaldığını belirten Bakırlıoğlu, şunları kaydetti:

"24 – 31 Mayıs haftasında bireysel kredilerinin bakiyesi 20,8 milyar lira daha artarak 1 trilyon 739 milyar liraya, kredi kartı borç bakiyesi ise 45.4 milyar lira artarak 1 trilyon 482 milyar liraya dayandı. Yurttaşımız artık simidi bile kredi kartıyla alır hale geldi. Yurttaşımızın hali buyken, bakanımız küçük bir toplantı için Almanya özel jetle gidiyor. Başka bir bakanımız kurulan vakıf üzerinden tasarruf tedbirlerini delip lüks kiralamalara devam ediyor. Vatandaş cebinden 12.5 liralık simit parasını bile çıkaramayıp; simidi dahi kredi kartıyla alırken, yurttaşın alın teriyle toplanan vergilerden Saray ve ahalisi sefa sürmeye devam ediyor."

"Ülkemizde üretilenler, yurt dışında daha ucuz"

Türkiye'nin düşük katma değerli ürün ihraç ederken, ithalatını ise yüksek katma değerli ürünlerin oluşturduğunu kaydeden Bakırlıoğlu, "Dolar kuru yılbaşından bu yana yüzde 9,4, euro kuru ise yüzde 7,6 oranında arttı. Ama iç piyasadaki fiyatlamalardaki artış bunun çok üzerinde seyrediyor. Ocak 2024'te 170 lira olan ayçiçek yağı 268 liraya, 59 lira olan 1 kg pirinç 81 liraya, 30 lira olan 500 gramlık 1 paket çay 107 liraya çıkmış durumda. Ülkemizde üretilip yurt dışına ihraç edilen ürünlerin, yurt dışında ülkemizden daha ucuza satıldığını görüyoruz. İktidarın yanlış ekonomi politikaları ülkemizin sadece parasını değil emeğini de değersizleştirdi" dedi.

"Asgari'ye zam yok demek, 'borçla geçinin' demek"

Bankaların vadesinde tahsil edemediği için icra takibine aldığı batık kredilerin 1.6 milyar lira daha artarak 211 milyar liraya kadar yükseldiğine dikkat çeken Bakırlıoğlu, şunları söyledi:

"Sayın Bakanın iç talebi baskılayarak enflasyonu düşürme çabaları bir işe yaramıyor. Maaşı aldığı gün bitirmek zorunda kalan yurttaşlarımız hızla borçlanmaya, borcu borçla çevirmeye devam diyor. Bankaların bireysel kredi ve kredi kartları nedeniyle vatandaşlardan olan alacaklarının toplamı 66.2 milyar lira artarak 3 trilyon 220 milyar liraya kadar ulaştı. Tüketicilerin bankalara olan borçları 2024 yılı başından bu yana 492 milyar lira arttı. Bu dönemde bireysel kredilerin bakiyesi 181 milyar lira kredi kartı borç bakiyesi ise 312 milyar liraya geldi. Bankalar ve finans kuruluşlarının tüketicilerden zamanında tahsil edilemediği için icra takibine aldıkları bireysel kredi ve kredi kartı alacakları ise 446 milyon lira daha artarak 65.2 milyar lira oldu. Asgari ücrete temmuz ayında zam yapılması beklenmiyor. Enflasyon şu anda yüzde 75, yıl sonu hedefi ise yüzde 38. Ülkemizin içinde bulunduğu duruma göre belli ki yüksek enflasyon 2025 yılında da sürecek. Zaten yüksek enflasyon etkisiyle yılbaşından bugüne sabit ücretlilerin kaybı büyük. Durum buyken asgari ücrete zam yapmayacağız demek, yurttaşa açıkça 'borçla geçin' demektir. Yurttaş geliri her geçen gün eridiği için çareyi mecburen yine kredi ve kredi kartlarında bulacak. Zaten yılbaşından bu yana gelen borçlanma rakamları bize çoktan bu döngüye girildiğini gösteriyor. Yüksek faiz oranları da göz önünde bulundurulduğunda, ne yazık ki ilerleyen günlerde bireysel iflaslar kaçınılmaz olacaktır. Bir yanda özel uçaklar, son model makam araçları; bir yanda batık krediler ve her gün katlanan borçlar... Yurttaşı bankalara muhtaç eden bu ekonomik sistemin sorumluları yarattıkları derin ekonomik krize rağmen kendi itibarlarından tasarruf etmiyorlar ama emekliye, asgari ücretliye gelince 'bütçede para yok' demeyi biliyorlar."

Kaynak: ANKA

Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Milletvekili, Manisa, Simit, Saray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vatandaşın İcra Dosyaları ve Kredi Kartı Borçları Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:18 Dervişoğlu’ndan Akşener’in paylaşımına yorum: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir
23:08 Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
22:54 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası
21:43 Hamas, ABD Başkanı Biden’ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama
00:18 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel’in birbirlerine verdiği hediyeler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler
23:31 Fenerbahçe’de ilk ayrılık Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
21:57 Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal’a Dursun Özbek sahip çıktı Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var
20:46 Hakan Fidan’la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli Hakan Fidan'la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli
20:44 Dursun Özbek’ten Erden Timur’a sitem: Galatasaray’a küsmesi son derece yanlış Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış
20:39 İstanbul’a yeni tramvay hattı geliyor Proje İBB Meclisi’nden geçti İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti
20:17 Bakan Koca’dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil Bakan Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 07:10:37. #1.13#
SON DAKİKA: Vatandaşın İcra Dosyaları ve Kredi Kartı Borçları Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement