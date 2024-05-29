Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: 2024-2028 Kalkınma Planında Kadın-Erkek Eşitliği Öncelikli Hedef - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: 2024-2028 Kalkınma Planında Kadın-Erkek Eşitliği Öncelikli Hedef

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: 2024-2028 Kalkınma Planında Kadın-Erkek Eşitliği Öncelikli Hedef

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin 2024-2028 Kalkınma Planı'nda kadın erkek eşitliğine duyarlı bütçe çalışmalarını öncelikli hedef olarak belirlediğini açıkladı. Bakan Göktaş, kadın erkek eşitliğine duyarlı planlama ve bütçelemenin toplumsal adaletin sağlanmasında önemli bir eşik olduğunu vurguladı.

29.05.2024 17:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Ülkelerin uzun vadede kalkınma ve refah vizyonunun belirlenmesinde kadınların her zaman stratejik bir rolü bulunuyor. Bu doğrultuda 2024-2028 yıllarını kapsayan 12'nci Kalkınma Planımızda kadın erkek eşitliğine duyarlı bütçe çalışmalarını, öncelikli hedef olarak belirledik" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Türkiye'de Kadın-Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçelemenin Uygulanması Projesi Uluslararası Konferansı'na katıldı. Bakan Göktaş, "Her birimizin çabası ile kaynaklarımızı daha verimli kullanma, sürdürülebilir kalkınma sağlama ve güçlü toplumlar inşa etme hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum. Eşitlik gibi evrensel bir konuda, uluslararası katılımla oluşan sinerjinin, insanlığın ortak problemlerine çözüm olabileceğine inanıyorum. Bugün bu problemlerin en büyüğü Gazze'de, Refah Kapısı'nda yaşanıyor. Binlerce insanın sığındığı Refah, İsrail'in acımasızca saldırılarına maruz kalıyor. Bugün güçlü bir direniş sergileyen Filistinli kardeşlerimiz önü alınamayan bir vahşete ve soykırıma maruz kalıyor. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin yayınlandığı yıldan bugüne, işgal altında olan Filistin topraklarında, kadın erkek bütün Filistinliler için huzur ve barış diliyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de, kadın erkek eşitliğine duyarlı planlama ve bütçeleme ile ilgili ilk sistematik çalışmaların 2012 yılında başlatıldığını belirten Göktaş, "Bu çalışmalarda özellikle yerel yönetimlerin kent konseyleri ve kadın sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte katılımcı bir model oluşturulması hedeflendi. Bugün ulaştığımız noktada, Türkiye'de kadın erkek eşitliğine duyarlı planlama ve bütçeleme konusu ile ilgili önemli mesafe kat ettiğimizi gururla belirtmek isterim. Bu süreçte bütçe rehberlerimiz, projeye uygun şekilde güncellendi. Bütçe programlarındaki kadın erkek eşitliğine duyarlı gösterge sayıları artırıldı. Aynı zamanda üst politika metinlerinde ve stratejik planlarda kadınların güçlenmesi konusuna geniş yer verildi. Bugün, uluslararası kuruluşların Türkiye'yi kadın erkek eşitliğine duyarlı bütçe uygulayan ülkeler arasında göstermesi, kat ettiğimiz bu mesafenin en önemli kanıtlarından biridir. Bu kapsamda Türkiye, kadın erkek eşitliğine duyarlı bütçelemeyi aktif olarak uygulayan OECD ülkeleri arasında 23'üncü sırada yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, kadın erkek eşitliğine duyarlı bütçelemenin, toplumsal adaletin sağlanmasında önemli bir eşik olduğuna işaret ederek, "Ülkelerin uzun vadede kalkınma ve refah vizyonunun belirlenmesinde kadınların her zaman stratejik bir rolü bulunuyor. Bu doğrultuda 2024-2028 yıllarını kapsayan 12'nci Kalkınma Planımızda kadın erkek eşitliğine duyarlı bütçe çalışmalarını, öncelikli hedef olarak belirledik. Gerekli yasal düzenlemelerle birlikte kurumsal uygulamaları belirlemek ve koordinasyonu sağlamak üzere Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırladık. Eylem Planı ile kaynakların eşitlik ilkesine uygun bir anlayışla paylaşılmasına zemin hazırlanmasını hedefliyoruz. Planın sonuçları itibarıyla toplumun bütünü için daha eşitlikçi ve adil bir kalkınma modeli oluşmasına katkı sunmasını amaçlıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: 2024-2028 Kalkınma Planında Kadın-Erkek Eşitliği Öncelikli Hedef - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:19 Kadir İnanır, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı Kadir İnanır, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı
16:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni’yi aradı: Filistin’i tanıyın Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'yi aradı: Filistin'i tanıyın
16:11 TBMM’den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne Refah için acil toplanma çağrısı TBMM'den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Refah için acil toplanma çağrısı
12:12 Rekabet Kurumu’ndan 4 ünlü beyaz et firmasına 1.2 milyarlık ceza Rekabet Kurumu'ndan 4 ünlü beyaz et firmasına 1.2 milyarlık ceza
10:28 İsrail’e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor Görüntüleri ilk kez yayınladılar İsrail'e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor? Görüntüleri ilk kez yayınladılar
18:05 Kutlamalarda veda eder gibiydi Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray’dan ayrılıyor Kutlamalarda veda eder gibiydi! Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'dan ayrılıyor
17:26 Aralarındaki diyalogları görmeniz lazım Fred, dondurmacıdan çalım yedi Aralarındaki diyalogları görmeniz lazım! Fred, dondurmacıdan çalım yedi
17:14 “Geç saatte dışarı çıkma“ cinayeti 16 yaşındaki kız çocuğu, dayısını bıçaklayarak öldürdü "Geç saatte dışarı çıkma" cinayeti! 16 yaşındaki kız çocuğu, dayısını bıçaklayarak öldürdü
17:05 Seçim öncesi taraftarı mest edecek gelişme Ali Koç, takımın yıldızlarını bırakmıyor Seçim öncesi taraftarı mest edecek gelişme! Ali Koç, takımın yıldızlarını bırakmıyor
16:42 Taraftar kahrolacak Erden Timur’dan şampiyonluk sevincini kursaklarda bırakacak karar Taraftar kahrolacak! Erden Timur'dan şampiyonluk sevincini kursaklarda bırakacak karar
16:31 Esra Ezmeci’de zincirleme ilişki tamlaması Uğruna kör olduğu yasak aşkı tarafından aldatıldı Esra Ezmeci'de zincirleme ilişki tamlaması! Uğruna kör olduğu yasak aşkı tarafından aldatıldı
16:15 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a bomba sözler: Çıkalım er meydanına, görelim Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a bomba sözler: Çıkalım er meydanına, görelim
16:06 Telefon görüşmesini hukuka aykırı şekilde paylaşan Engin Polat’ın 9 yıla kadar hapsi istendi Telefon görüşmesini hukuka aykırı şekilde paylaşan Engin Polat'ın 9 yıla kadar hapsi istendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 18:43:52. #1.12#
SON DAKİKA: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: 2024-2028 Kalkınma Planında Kadın-Erkek Eşitliği Öncelikli Hedef - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement