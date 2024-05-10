Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı ile toplantı yaptı - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı ile toplantı yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı ile toplantı yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı Samah Hamad ile çevrim içi toplantı yaptı.

10.05.2024 11:00
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı Samah Hamad ile çevrim içi toplantı yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Göktaş, toplantıda İsrail'in saldırılarını insani bir felaket olarak nitelendirdi, Filistin'de kalıcı ateşkes sağlanması ve akan kanın bir an önce durdurulması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin, İsrail'in ateşkesi kabulü ve Filistin'e insani yardımların artırılması konusundaki çağrılarını anımsatan Göktaş, "İsrail'in Gazze'nin diğer bölgelerine yaptığı gibi Refah Sınır Kapısı'na olan saldırıları da kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Göktaş, görüşmede Türkiye'nin İsrail'e ticari ambargo başlattığını ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Uluslararası Adalet Divanına açtığı soykırım davasına müdahil olacağını hatırlattı.

Filistin'in haklı davasını tüm dünyaya duyurmaya kararlı olduklarını belirten Göktaş, "Anneler Günü vesilesiyle Filistinli kadınların durumuna dikkati çekmek, Gazze'ye yönelik saldırıların ve işgalin sona erdirilmesi için diğer ülkelerdeki mevkidaşlarım ile uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcilerine bir mektup göndererek harekete geçmeleri konusunda çağrıda bulundum." bilgisini paylaştı.

Türkiye'ye getirilen Filistinlilerin de gündeme geldiği toplantıda Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Savaş nedeniyle Filistin'den ülkemize getirilenler arasında 807 çocuk bulunuyor. Bunun içerisinde 2 çocuğumuz refakatsiz. Onları da Bakanlığımız koruması altına aldık. Tahliye edilen çocuklar eğitim, sağlık ve psikososyal destek hizmetlerinden yararlanırken, diğer tüm ihtiyaçları da karşılanıyor. Yetişkinler ise sık sık sağlık kontrollerinden geçiyor. Ayrıca misafir edilen Filistinli kadınlara da halk eğitim merkezlerimizde çeşitli eğitimler verilerek onların da psikososyal iyileşme süreçlerine katkı sunmaya çalışıyoruz."

Toplantıda ayrıca Türkiye ile Mısır arasında Filistinli 200 çocuğun tahliyesine yönelik hazırlanan anlaşmaya da değinilirken, Göktaş, söz konusu anlaşmanın Türkiye, Mısır ve Filistin'in yer alacağı üç taraflı bir işbirliği haline getirilebileceğini aktardı.

Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı Hamad ise Filistinlilere yönelik çalışmaları ve destekleri dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür etti.???????

Kaynak: AA

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