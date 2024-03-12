Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, şiddete sıfır tolerans politikasını vurguladı

NEW Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çok sayıda yasal ve idari reformu hayata geçirdik ve düzenlemeler yaptık. Şiddete sıfır tolerans politikasıyla, insan haklarının korunmasına sıkı sıkıya dayalı bir anlayışla girişimlerimizi gerçekleştiriyoruz." dedi.
Göktaş, Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonunun 68. Oturumu kapsamında geldiği BM Genel Merkezi'nde, Türkiye'nin de üyesi olduğu Kadın ve Kızlara Yönelik Şiddetin Önlenmesi Dostlar Grubunun AB öncülüğünde düzenlenen "kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik yatırım yapmak" konulu yan etkinliğe de katıldı.
Filistin'deki çatışmanın ortasında bulunan kadın ve kız çocuklarına değinmeden, kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddet konusunun konuşulamayacağını vurgulayan Bakan Göktaş, "Tüm tarafları ateşkes çağrısına derhal uymaya ve Gazze'ye engelsiz, devamla ve süratle insani yardım sağlamaya davet ediyorum. Bu bağlamda, silahlı çatışmaların kadınlar üzerindeki etkisinin ele alınmasında önemli bir dönüm noktası olan BM Güvenlik Konseyi'nin 1325 sayılı kararını hatırlatmak isterim" diye konuştu.
Türkiye olarak kadınların her alandaki varlığını ve aktif katılımını önemseyip güçlü bir şekilde desteklediklerini dile getiren Göktaş, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çok sayıda yasal ve idari reformu hayata geçirdik ve düzenlemeler yaptık. Şiddete sıfır tolerans politikasıyla, insan haklarının korunmasına sıkı sıkıya dayalı bir anlayışla girişimlerimizi gerçekleştiriyoruz. 2007 yılından bu yana ulusal eylem planları aracılığıyla şiddetle mücadelede yol haritamızı belirliyoruz. Toplumsal farkındalığın artırılmasının, şiddeti önlemede en önemli adımlardan biri olduğuna derinden inanıyoruz."
Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında şiddet mağduru kadınlara ve beraberindeki çocuklara kadın sığınma evleri aracılığıyla hizmet verdiklerini belirten Göktaş, "Kadın sığınma evlerinde daha etkin hizmet verebilmek için risk ve ihtiyaçlara göre uzmanlaşma çalışmaları yürütüyoruz. Ülkemizin her ilinde kurduğumuz Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri ile 7 gün 24 saat hizmet veriyoruz" dedi.
Göktaş, konuşmasını "Şiddetle mücadelede kapsayıcı stratejiler ve programlar yoluyla kadınların güçlendirilmesinin önemini" vurgulayarak tamamladı.
Öte yandan Bakan Göktaş, toplantının ardından Cezayir Ulusal Dayanışma, Aile ve Kadının Statüsü Bakanı Kaoutar Krikou ile bir araya geldi.
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