Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "Zaferin Adı Türkiye" programında konuştu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Vatan, bayrak ve demokrasi uğruna canını hiçe sayan her bir kahramanımız, ihanete karşı direnişin simgesi oldu ve bu değerlerimiz uğruna neleri göze alabileceğini bir kez daha bütün dünyaya gösterdi." dedi.

Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Zaferin Adı Türkiye Büyük Ailem Türkiyem: 15 Temmuz Paneli ve Sergisi"nin açılışında yaptığı konuşmada, şehitlerin emanetleri kahraman gaziler ve aileleriyle birlikte olmaktan onur duyduğunu söyledi.

Gün boyunca yapılacak programlarda şehitlerin ruhlarını yad etmek, gazilere şükranlar sunmak üzere bir araya gelineceğini belirten Göktaş, "15 Temmuz'da 'Zaferin Adı Türkiye' temasıyla düzenlediğimiz bu özel programla amacımız, milletimizin yazdığı kahramanlık destanını hafızalarda diri tutmaktır." diye konuştu.

15 Temmuz gecesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının milletin yüreğinde büyük yankı bulduğunu dile getiren Göktaş, şöyle devam etti:

"Vatan, bayrak ve demokrasi uğruna canını hiçe sayan her bir kahramanımız, ihanete karşı direnişin simgesi oldu ve bu değerlerimiz uğruna neleri göze alabileceğini bir kez daha bütün dünyaya gösterdi. O gece, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla bütün Türkiye istiklaline ve istikbaline sahip çıktı. İşte gerçekleştirdiğimiz bu panel ve sergi, o günkü destansı direnişi unutmamak ve unutturmamak içindir. Bu anlamlı etkinlik, aynı zamanda o ruhu ve kararlılığı evlatlarımıza aktarma sorumluluğumuzun bir ifadesidir. Bugün, aile olmanın, 'büyük Türkiye' ailesi olmanın, bir milletin kadim değerlerine bağlı yaşamanın değerini hissediyoruz."

"Varlığınız, barış, huzur ve refah dolu bir geleceğin teminatıdır"

Bakan Göktaş, "2025 Aile Yılı"nı böylesi önemli bir programla daha da anlamlı kılmanın, milletçe kenetlenen o büyük ruhu canlı tutmak adına büyük önem taşıdığını vurguladı.

"Terörsüz Türkiye ile geleceğe daha umutla bakıyor, yarınları hep birlikte inşa ediyoruz" diyen Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen bu sürecin mimarının, hiç şüphesiz, aziz şehitler ve kahraman gaziler olduğunu ifade etti.

Göktaş, vatan uğruna büyük fedakarlıklar yapan şehitler, şehit yakınları, gaziler ve ailelerinin her daim milletin gönlünde özel bir yere sahip olacağının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bugün buradaki varlığınız, barış, huzur ve refah dolu bir geleceğin teminatıdır. Sizlerden aldığımız güçle, güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. Ecdadımız, 1071'de Malazgirt'te hangi kararlılıkla yürüdüyse, 1915'te Çanakkale'de hangi imanla direndiyse, 2016'da 15 Temmuz gecesi aynı iradeyle tankların önüne set çekti. O destansı yürüyüş, Türkiye Yüzyılı hedeflerimizle daha da güçlü, daha da sarsılmaz bir biçimde devam ediyor ve büyük bir kararlılıkla bu kutlu yürüyüşü sürdüreceğiz."

Şehitleri rahmetle, gazileri minnetle yad ettiğini vurgulayan Göktaş, panelistlere ve serginin düzenlenmesinde emeği geçen şehit ve gazi eşlerine teşekkürlerini iletti.

Bakan Göktaş'ın konuşmasının ardından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak moderatörlüğündeki panele geçildi.

Panelde, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat ve 15 Temmuz gazisi Levent Yücel konuşma yaptı.

Program kapsamında Bakan Göktaş ve panelistler, sergiyi gezerek, hatıra fotoğrafı çektirdi.