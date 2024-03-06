Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Kadının tüm hak ve fırsatlardan tam ve etkin şekilde yararlanması için yeni hizmet modelleri geliştiriyoruz - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Kadının tüm hak ve fırsatlardan tam ve etkin şekilde yararlanması için yeni hizmet modelleri geliştiriyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadının tüm hak ve fırsatlardan tam ve etkin şekilde yararlanması için yeni hizmet modelleri geliştirdiklerini belirtti. Göktaş, Türk kadınının çalışkanlığı ve cesaretiyle, aile ve toplumun refahı için eşsiz bir kaynak sunduğunu söyledi. Ayrıca, kadınların eğitim ve istihdam başta olmak üzere hayatlarının her anında destek olmayı ilke edindiklerini ifade etti.

06.03.2024 19:43  Güncelleme: 19:46
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadının tüm hak ve fırsatlardan tam ve etkin şekilde yararlanması için yeni hizmet modelleri geliştirdiklerini belirterek, "Ayrımcılık ve şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle mücadele ediyor, cam tavanları ve tüm engelleri bir bir aşıyoruz." dedi.

Göktaş, Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen "Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, Türk kadınının çalışkanlığı ve cesaretiyle, aile ve toplumun refahı için eşsiz bir kaynak sunduğunu söyledi.

Kadınların bulundukları her yerde hayata ve insana dair güzelliklerin çoğalmasına öncülük ettiğini dile getiren Göktaş, çalışan ve üreten her kadının ailesi, çocukları ve sosyal çevresiyle birlikte toplumun gelişip, güçlenmesine önemli katkı sağladığını dile getirdi.

Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak kadınların ürettiği bu kaynağı, kadın yaşamını güçlendiren politikalarla desteklediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde "Güçlü Türkiye" hedefine her gün biraz daha yaklaşıldığını kaydeden Göktaş, "Bakanlık olarak, ailenin ve toplumun refahı için emek sarf eden kadının haklarını koruyan bir anlayışla hareket ediyoruz. Kadının tüm hak ve fırsatlardan tam ve etkin şekilde yararlanması için yeni hizmet modelleri geliştiriyoruz. Ayrımcılık ve şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle mücadele ediyor, cam tavanları ve tüm engelleri bir bir aşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Göktaş, kadınlara eğitim ve istihdam başta olmak üzere hayatlarının her anında destek olmayı ilke edindiklerini söyledi.

"Sizin başarı yolculuğunuz gençlerimize de rehber oluyor"

Bakan Göktaş, emekleri ve tecrübeleriyle Türkiye'de ve dünyada büyük başarılar elde etmiş pek çok Türk kadını olduğunu kaydetti.

Alanında öncü olan kadınların, Türkiye için bir gurur kaynağı olduğunu belirten Göktaş, "Ulaştığınız başarılar kadar gösterdiğiniz gayret ve azimle de pek çok kadın, pek çok insan için ilham kaynağı oluyorsunuz. Eminim sizin başarı yolculuğunuz, gençlerimize de rehber oluyor." diye konuştu.

Göktaş, "Güçlü Türkiye" vizyonunun, kendisine ve ülkesine katma değer üreten güçlü kadınlarla gerçekleştirilebileceğine inandığını dile getirdi.

Kadınların siyasal, sosyal ve ekonomik hayatta daha etkin yer almaları için son 22 yılda büyük atılımlar gerçekleştirildiğini vurgulayan Göktaş, şöyle konuştu:

"Kadınların hak ve özgürlüklerinin genişletilmesi ve refahının artırılmasında önemli kazanımlar elde ettik. Türkiye'de kadınlar, hayatın her alanında karar mekanizmalarında daha çok yer alıyor, daha fazla söz sahibi oluyor. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrulusunda hazırlanan 12. Kalkınma Planımızda, kadınların geleceğine dair önemli hedefler belirledik. İki gün sonra açıklayacağımız Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nda ise kadınların toplumsal hayata katılımını artırmak için hedef ve uygulamalarımıza yer verdik."

"Türkiye'de üniversite eğitimine başlayan öğrencilerin yüzde 52'si kadın"

Bakan Göktaş, Türkiye genelinde eğitim alan ve meslek sahibi olan kadınların sayısının hızla arttığını söyledi.

Bugün Türkiye'de üniversite eğitimine başlayan öğrencilerin yüzde 52'sinin kadın olduğunu belirten Göktaş, "Bununla birlikte bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarından mezun olanların sadece yüzde 33,8'inin kadın olduğunu biliyoruz. Geçtiğimiz yıl mühendislik, imalat ve inşaat alanında okuyan kız öğrenci oranı yüzde 31, tıp okuyanların oranının ise yüzde 51 olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Göktaş, Bakanlık olarak yürüttükleri "Türkiye'nin Mühendis Kızları" projesiyle de başarılı kız öğrencilerine eğitim ve istihdam desteği sağlandığını aktardı.

"Kadının emeğiyle toprağa kök salıyoruz"

Sadece Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanında yaşayan kadınlar için eşit ve adil bir hayata sahip olma hakkını savunduklarını belirten Göktaş, "Fakat ne yazık ki 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail'in durdurulamayan saldırılarına şahit oluyoruz. Bu vahşetten en çok kadınlar ve çocuklar etkileniyor. Filistin başta olmak üzere dünyanın her yerinde kadınların ve çocukların güvenli ve sağlıklı bir ortamda yaşam haklarını savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Göktaş, medyanın aile ve toplumun faydası için kullanılmasının bir vatandaşlık ve insanlık görevi olduğunu belirterek, tüm medya platformlarında kadını her zaman daha etkin rollerde görmeyi arzuladığını anlattı.

Daha çok kadına ulaşmayı ve toplumda rol model olacak kadınların sayısını arttırmayı hedeflediklerini vurgulayan Göktaş, "Çünkü kadının öyle bir bereketli doğası var ki, küçücük imkanlarla çok faydalı sonuçlara ulaşabiliyor. Kadının emeğiyle toprağa kök salıyoruz. Kadının inancıyla göklere uzanıyor, kadının gücüyle dimdik ayağa kalkıyoruz. Kadının şefkatiyle büyüyüp çoğalıyor, geleceğe taşıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Mahinur Özdemir Göktaş, Medya, Güncel, Son Dakika

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