Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Kahire Yunus Emre Enstitüsü\'nü ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kahire Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı kapsamında Mısır'da bulunan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Kahire Yunus Emre Enstitüsü'nde Türkçe öğrenen kursiyerlerle bir araya gelerek enstitünün faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Kahire Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Emin Boyraz, enstitünün Türkçe öğretimi faaliyetleri ve kültürel etkileşim etkinlikleri başta olmak üzere çeşitli diplomasi eksenlerinde gerçekleştirilen projelere dair Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'a bilgilendirmede bulundu.
50 BİNDEN FAZLA MISIRLI TÜRKÇEYLE TANIŞTIRILDI
Koordinatör Boyraz, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 2010 yılında açılışı gerçekleştirilen Kahire Yunus Emre Enstitüsü, kuruluşundan günümüze kadar faaliyetlerini aralıksız şekilde sürdürdü. Mısır genelinde yüzlerce kültürel etkileşim faaliyetini hayata geçiren enstitümüz, eğitim diplomasisi atılımları kapsamında 50 binden fazla Mısırlıyı Türkçeyle tanıştırdı" ifadesini kullandı.
Enstitünün sınıflarını gezen Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Türkçe kurslarına iştirak ederek kursiyerlerle sohbet etti. Enstitüde düzenlenen Türkçe kurslarının yanı sıra Türk dizilerinin de Türkçe öğrenmeye katkıda bulunduğunu ifade eden kursiyerler, ilgiyle takip ettikleri dizileri Bakan Mahinur Özdemir Göktaş ile paylaştı.
Kursiyerlerin Türkçeye gösterdiği ilgi ve kursiyerlerin Türkçeye olan hakimiyetinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Göktaş, Kahire Yunus Emre Enstitüsü personeline çalışmalarında başarılar diledi.
Ziyaretin sonunda Enstitü Koordinatörü Emin Boyraz tarafından Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'a plaket takdim edildi.
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