Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Katar\'da Çok Boyutlu Sosyal Kalkınma için Arap Forumu\'na katıldı

Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Katar'da düzenlenen Çok Boyutlu Sosyal Kalkınma için Arap Forumu'na katıldı.

Bakan Göktaş, foruma ilişkin açıklamasında, "Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen ve aileyi güçlendirmeye yönelik uluslararası alanda örnek teşkil eden politikalarımız sebebiyle onur konuğu olarak davet edildiğimiz forumun '2030'un Ötesine, Çok Boyutlu Sosyal Kalkınmaya Doğru İlerlemek' başlıklı açılış oturumuna katıldık. Forumun önemli açılımlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Türkiye'nin onur konuğu olduğu 'Çok Boyutlu Sosyal Kalkınma İçin Arap Forumu'na katıldı ve Mısır Sosyal Dayanışma Bakanı Nevine el Kabbaj ile görüştü. Görüşmede, kadın girişimciliğinin desteklenmesi, ailenin güçlendirilmesi ve sosyal politikalar konularının yanı sıra Filistinli kimsesiz çocukların Türkiye'ye getirilmesine yönelik çalışmalar da ele alındı.

Forum öncesi davetli bakanlar ve diğer yetkililerle bir araya gelen Göktaş, daha sonra formun gerçekleştiği salona geçti. Çekilen 'aile fotoğrafında' yer alan Bakan Göktaş, '2030'un ötesinde çok boyutlu sosyal kalkınmaya doğru ilerlemek' başlıklı 32'nci Arap Zirvesi tarafından onaylayan Doha Deklarasyonu'na ilişkin üst düzey toplantıya da katıldı. Forum kapsamındaki diğer üst düzey oturumlara da katılan Göktaş, Mısır Sosyal Dayanışma Bakanı Nevine el Kabbaj ile de bir araya geldi.

Görüşmede, kadın girişimciliğinin desteklenmesi, ailenin güçlendirilmesi başta olmak üzere sosyal politikalar konularında görüş alışverişinde bulunuldu. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının da ele alındığı görüşmede, Bakan Göktaş, saldırıların bir an önce durdurulmasının önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yaşananları hem uluslararası boyutta hem de ikili ilişkilerde sürekli gündeme getirdiğini ifade eden Göktaş, bölgeye insani yardımların ulaştırılması ile acil ateşkesin gerekliliğini belirtti. Göktaş, bakanlık olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Filistinli kimsesiz çocukların Türkiye'ye getirilmesine yönelik çalışmalara devam ettiklerini ifade etti.