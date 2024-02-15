Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanmak için ilk başvuruyu gerçekleştiren çifte sürpriz yaparak telefonla aradı.
Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, başvuruların bugün itibarıyla bakanlığın internet sitesinden alınmaya başlandığını belirtti.
Aile ve Gençlik Fonu'nda pilot bölge olarak deprem bölgesinin belirlendiğini ifade eden Göktaş, "İlk etapta Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki gençlerimizin başvurularını alıyoruz." dedi.
Destekten yararlanmak isteyen vatandaşların detaylı bilgi ve başvuru için bakanlığın internet sitesini ziyaret edebileceğini aktaran Göktaş, şunları söyledi:
"Deprem bölgesi için şartları özellikle esnettik, farklı tuttuk. İlerleyen süreçte ise programı tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde ülkemizin tamamında yaygınlaştıracağız. Gençlerimizin hem evlilik hayallerine hem de farklı projelerine destek olmayı hedefliyoruz."
Göktaş, fona ilk başvuruyu yapan Mehmet Mustafa Kılıç ile nişanlısı Kevser Yüzbaşı'ya sürpriz yaparak telefonla aradığını belirterek, "Kendilerine çıktıkları evlilik yolculuğunda mutluluklar diledik, heyecanlarına ortak olduk. Gençlerimizin evlilik hayaline destek olmak bizim için büyük bir mutluluk vesilesi. Aile ve Gençlik Fonu'nun evlenecek gençlerimiz için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.
Sürpriz telefon görüşmesi
Bakan Göktaş'ın aradığı Mehmet Mustafa Kılıç, çalışmadan dolayı Göktaş'a teşekkür etti. Evlenmek için söz konusu projeyi beklediklerini belirten Kılıç, "Aile ve Gençlik Fonu'ndan sağlanacak destek dolayısıyla evlilik tarihimizi öne çektik." dedi.
Göktaş'ın başvuru adımlarına yönelik sorusunu Kılıç, "Başvurumuzu çok kolay tamamladık." diye yanıtladı.
Kılıç'ın 13 Temmuz'daki düğünlerine kendisini davet etmesine üzerine Göktaş, "Bu mutlu gününüzde yanınızda olmak isterim." dedi.
Göktaş, başvuruların ardından inceleme süreçlerinin olduğunu hatırlatarak, "İnşallah başvurunuzun onaylanmasının ardından evlilik için gerekli adımları atacaksınız." diye konuştu.
Kılıç'ın annesi de telefonda görüştüğü Bakan Göktaş'a teşekkür etti.
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