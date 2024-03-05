Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadının iş gücüne katılma oranını yükseltmeyi hedefliyor - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadının iş gücüne katılma oranını yükseltmeyi hedefliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadının iş gücüne katılma oranını yükseltmeyi hedefliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şişli'deki bir otelde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, 2028 yılı sonuna kadar kadının iş gücüne katılma oranını yüzde 40,1'e, kadın istihdam oranını ise yüzde 36,2'ye yükseltmeyi hedeflediklerini belirtti. Göktaş, kadınların toplumdaki yerini güçlendirmek ve kadın-erkek eşitliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.

05.03.2024 17:43  Güncelleme: 17:44
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kalkınma planıyla 2028 yılı sonuna kadar kadının iş gücüne katılma oranını yüzde 40,1'e, kadın istihdam oranını ise yüzde 36,2'ye yükseltmeyi hedefliyoruz." dedi.

Göktaş, Şişli'deki bir otelde düzenlenen "Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni"nde yaptığı konuşmada, hayatın her alanında üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınların, sağlıklı ve güçlü bir toplumun teminatı olduğunu söyledi.

Kadının toplumdaki yerini güçlendirmenin ve kadın-erkek eşitliğini sağlamanın, asli vazifeleri olduğunu vurgulayan Göktaş, son 22 yılda kadınların siyasal, sosyal ve ekonomik hayatta daha etkin yer almaları için büyük atılımlar gerçekleştirdiklerini anlattı.

Kadınların iş ve ev arasında tercih yapmak zorunda kalmamaları için çalıştıklarını aktaran Göktaş, "0-3 yaş grubunu kapsayacak şekilde kreş modelini, aynı zamanda sanayilerdeki kreşleri de yaygınlaştırmayı önemsiyoruz. Çünkü girişimci kadınlar, istihdam yaratma potansiyelleriyle sadece kendi hayatlarını değil, aynı zamanda çevreleri ve toplumu da olumlu yönde etkiliyorlar" diye konuştu.

Göktaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kadının güçlü bir birey olarak toplumda var olabilmesi, ancak ve ancak kadın-erkek eşitliği sağlanmış bir çalışma hayatıyla mümkündür. Bu kapsamda kadınların daha fazla ekonomik hayatta yer almaları için çalışmalarımızı büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz. Finansal okuryazarlık ve kadınların ekonomik güçlenmesi seminerleriyle kadınların ekonomik destekler, teşvikler ve başvuru mekanizmalarına daha kolay ulaşmalarına imkan sağlıyoruz. Bu seminerleri 2018 yılında başladık ve bugüne kadar 800 binden fazla kadına destek olduk."

Mühendis olmak isteyen kız öğrencileri desteklemek ve mesleğin önde gelen isimleri olmalarını sağlamak amacıyla "Türkiye'nin Mühendis Kızları" projesini yürüttüklerini anlatan Göktaş, 18 Ocak'ta gerçekleştirdikleri kadın girişimciliğine yeni ufuklar toplantısıyla kadın girişimciliğinin mevcut durumunu, sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini ele aldıklarını ifade etti.

Kalkınma planıyla 2028 yılı sonuna kadar kadının iş gücüne katılma oranını yüzde 40,1'e, kadın istihdam oranını ise yüzde 36,2'ye yükseltmeyi hedeflediklerini belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Kadınların sözü çoğaldıkça, sesi gür çıktıkça bir parçası olduğu toplumun da sesi çoğalır, sesi gür çıkar. Kadın, aile ve toplumun temelleridir. Elinde kalemiyle sınıfta bir öğretmen, önünde bilgisayarıyla bir mühendis, yazdığı reçetelerle şifa olan bir doktor... Kadınlar toplumu ilmek ilmek işleyen birer sanatkardır. Tarihimizin her döneminde bizlere ışık tutan, yol gösteren öncü kadınlar olmuştur. Hayme Ana'dan Gevher Nesibe Hatun'a, şair Nigar Hanım'dan Fatma Aliye'ye kadar tarihimizde azimleriyle ve mücadeleleriyle iz bırakan nice kadınlar vardır. Nice Türk kadını vardır. Kadının içinde olmadığı, yer bulmadığı hiçbir ekonomik, kültürel ve siyasi hareket başarıya ulaşamaz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye Yüzyılı'nın kadınların yüzyılı olacağına yürekten inanıyoruz. Bu güçlü vizyonla güçlü Türkiye'nin güçlü yarınına attıkları her adımı destekliyoruz. Bakanlık olarak, kadının çalışma hayatındaki hak ettiği yeri alması, iş gücüne aktif bir biçimde katılması ve üretimde söz sahibi olmasının önemine olan inancımız tamdır."

Konuşmaların ardından, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Göktaş'a plaket verdi.

Programa, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Valisi Davut Gül, ödül alan kadınlar ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA

Mahinur Özdemir Göktaş, Şişli, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadının iş gücüne katılma oranını yükseltmeyi hedefliyor - Son Dakika

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