AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çocuk İçin Dost Uygulamalar (DUY) web sitesi ve ihbar hattını duyurdu - Son Dakika
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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çocuk İçin Dost Uygulamalar (DUY) web sitesi ve ihbar hattını duyurdu

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çocuk İçin Dost Uygulamalar (DUY) web sitesi ve ihbar hattını duyurdu

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sağlıklı gelişimini desteklemek ve zararlı içeriklerden korumak amacıyla Çocuk İçin Dost Uygulamalar (DUY) web sitesi ve ihbar hattı oluşturulduğunu açıkladı. DUY üzerinden çocuklara ve ailelere yönelik pek çok rehber ve içerik sunulduğunu belirten Bakan Göktaş, zararlı içeriklerin bildirilebileceği bir ihbar platformu oluşturulduğunu da söyledi.

30.07.2024 11:40
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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sağlıklı gelişimini desteklemek ve zararlı içeriklerden korumak amacıyla Çocuk İçin Dost Uygulamalar (DUY) web sitesi ve ihbar hattı oluşturulduğunu açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yazılı açıklama ile çocukları her türlü tehlikeden ve zararlı içeriklerden korumak için önemli çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Göktaş, "Çocuklarımızın geleceği bizim için çok önemli. Bu kapsamda çocuklarımızın sağlıklı gelişimini desteklemek ve onları zararlı içeriklerden korumak amacıyla DUY web sitesi ve ihbar hattını hayata geçirdik. Bu platform üzerinden çocuklara, ailelere ve tüm topluma yönelik kapsamlı bir bilgilendirme ve farkındalık çalışması yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

'PEK ÇOK REHBER VE İÇERİK SUNULUYOR'

DUY üzerinden çocuklara ve ailelere yönelik pek çok rehber ve içerik sunulduğunu kaydeden Bakan Göktaş, "Çocuklara yönelik kitap ve oyuncak seçiminde ailelere öneriler, çocuklarda mahremiyet bilinci, koruyucu ailelik gibi konularda hazırladığımız rehberlerimizle ebeveynlerimizi destekliyoruz. Ayrıca, siber zorbalık, çevrim içi ve çevrim dışı oyun oynama, dijital bağımlılık gibi güncel konularda hazırladığımız sosyal medya içerikleriyle ailelerimize yol gösteriyoruz. Bununla birlikte çocukların, yazılı, görsel ve dijital yayınların zararlarından ve diğer risklerden korunması amacıyla zararlı içeriklere karşı mücadele ediyoruz" dedi.

'ZARARLI İÇERİKLER BİLDİRİLEBİLİR'

Dijital dünyanın getirdiği risklere karşı çocukları korumak için duyarlı olunması gerektiğini belirten Bakan Göktaş, "Bu nedenle vatandaşlarımızın çocuklar için zararlı olduğunu düşündükleri içerikleri, yayınları ve uygulamaları kolayca bildirebilmeleri için DUY ihbar platformunu oluşturduk. Bakanlığımız web sitesindeki Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü sayfasından ulaşılabilen bu platform üzerinden WhatsApp ve Bip'e bağlanılarak yapılan ihbarları 7 gün 24 saat esasına göre değerlendiriyoruz. Vatandaşlarımız ayrıca WhatsApp ve Bip ihbar hattımız 0 (530) 918 11 17 iletişim numarasından da muzır içeriklere müdahale ihbarı yapabiliyor. Bu şekilde bildirilen tüm içerikler titizlikle incelenerek gerekli mercilere iletiliyor" açıklamasında bulundu.

Göktaş, DUY projesi ile çocukların daha güvenli ve sağlıklı bir çevrede büyümelerini hedeflediklerini, çocukların korunması ve geleceği için herkesi üzerlerine düşen görevi yapmaya davet etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çocuk İçin Dost Uygulamalar (DUY) web sitesi ve ihbar hattını duyurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çocuk İçin Dost Uygulamalar (DUY) web sitesi ve ihbar hattını duyurdu - Son Dakika
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