Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Narlıdere Huzurevi\'ni ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Narlıdere'deki huzurevine ziyarette bulundu.
Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında Narlıdere Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden Bakan Göktaş, huzurevi sakinlerinin hazırlamış olduğu el işi, resim ve takı sergisini gezdi.
Göktaş, huzurevi sakinleriyle sohbet ederek, onların taleplerini dinledi.
Bakan Göktaş, yaşlıların rahat ve huzurlu bir ortamda kalmaları adına her türlü imkanı sağlamak için gayret sarf ettiklerini belirterek, "Büyüklerimizin başımızın üzerinde yeri var. Büyüklerimizin sağlıklı yaş almaları, her türlü ihtiyaçların karşılanması yönünde de her zaman yanlarında olmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Sizlere ne kadar değer versek az kalır. Sizler bizim başımızın tacısınız. Türkiye ve devlet olarak sizlerin her zaman yanınızdayız." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını da ileten Bakan Göktaş, "Cumhurbaşkanımızın huzurevlerimizle, büyüklerimizle ilgili o kadar titiz bir yaklaşımı var ki, imkan ve şartları çok yakından takip ediyor. Bizler de imkanlarımızı, sosyal hizmet modellerimizi sizlerin ihtiyaçları, günün koşulları doğrultusunda iyileştirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.
Bakan Göktaş, daha sonra huzurevi sakinlerinden oluşan Türk Halk Müziği korosunun seslendirdiği "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsüne eşlik etti.
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