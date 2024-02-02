Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: \'Yaşlı Destek Programı\' ile 128 bin yaşlımızın bakımını gerçekleştirdik

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BAĞCILAR'da 'Büyüklerimiz Değerlerimiz Projesi' tanıtım programına katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "2016 yılında başlattığımız Yaşlı Destek Programımızla yaklaşık 88 bin hanede 128 bin yaşlımızın yaşam alanlarında psikososyal bakımlarını gerçekleştirdik. Bugün itibariyle 168 huzurevinde yaklaşık 15 bin yaşlıya bakım hizmetini yatılı olarak sunuyoruz" dedi.

Bağcılar Belediyesi Vefahane Yaşam Merkezi tarafından 'Büyüklerimiz Değerlerimiz Projesi'nin tanıtım programı düzenlendi. Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de katıldı. Program, Büyüklerimiz Değerlerimiz Projesi'nin tanıtıldığı video gösterimi ile başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş programda konuşma yaptı.

"YAŞLILARIMIZ BUGÜN İLE YARINLARIMIZ ARASINDA BAĞ KURAN BİRER KÖPRÜDÜR"

Sözlerine yazar Alev Alatlı'nın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek başlayan Mahinur Özdemir Göktaş, "Zamanın mevsimleri olduğu gibi insan ömrünün de mevsimleri vardır. Hayatımızın her bir mevsimi ayrı güzellikler taşır. Bu mevsimlerin en kıymetlisi, insanın kemale ulaştığı, ruhun tecrübeyle yoğrulduğu, bilgelik dönemi yaşlılıktır. Bu nedenledir ki, yaşlılarımız, milli ve manevi değerlerimizin taşıyıcısı, bugün ile yarınlarımız arasında bağ kuran birer köprüdür. Yaşlılarımız, güçlü yarınları inşa edecek geleceğimizin teminatı evlatlarımızı sapasağlam bir şekilde ayakta tutan köklerimizdir. Devletimizi ayakta tutacak olan ise bu köprülerin ve köklerin gücü ve sağlamlığıdır. Bu anlamda gözümüzün nuru teyzelerimizi, amcalarımızı güçlü kılacak böylesi kıymetli kuruluşların hizmete geçmesi bizler için çok kıymetlidir. Vefahane Yaşam Merkezi'miz tekstil, ahşap ve cam boyama atölyeleri, teknoloji, hobi bahçeciliği, kütüphane ve spor etkinlikleri; psikoloji, fizyoterapi, gibi daha sayamadığım pek çok hizmetiyle yaşlılarımızın sağlığı ve mutluluğu için faaliyet gösterecektir. Yaşlılarımız bir taraftan el becerilerini ve üretkenliklerini artırırken diğer taraftan aktardıkları bilgi birikimleri ve tecrübeleriyle Anadolu'nun bin bir rengini içeren bir hafıza oluşturacaktır. En önemlisi de küresel bir sorun haline gelen yalnızlaşmanın, yaşlılarımıza tesir edebilecek olumsuz etkilerini ortadan kaldıran ve her birinin kendisini huzurlu ve güvende hissettiği bir ortam sunacaktır" dedi.

"YAKLAŞIK 88 BİN HANEDE 128 BİN YAŞLIMIZIN PSİKOSOSYAL BAKIMLARINI GERÇEKLEŞTİRDİK"

Bakan Göktaş, "Aktif ve sağlıklı yaşlanma süreci her bir vatandaşımızın en tabi hakkıdır. Bu anlamda, yaşlılarımızın ailelerinden ve parçası oldukları sosyal ortamlardan kopmadan yetenek, istek ve ihtiyaçlarını merkeze alan bir anlayışla sosyal politikalarımızı oluşturuyor ve uygulamaya koyuyoruz. Bu kapsamda 2016 yılında başlattığımız Yaşlı Destek Programımızla yaklaşık 88 bin hanede 128 bin yaşlımızın yaşam alanlarında psikososyal bakımlarını gerçekleştirdik. Bugün itibariyle 168 huzurevinde yaklaşık 15 bin yaşlıya bakım hizmetini yatılı olarak sunuyoruz. İlk uygulama örneğini yine Bağcılar'da, belediye başkanlığımızla birlikte hayata geçirdiğimiz ve bugün sayısı 36'ya ulaşan Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezlerimizle vatandaşlarımıza bakım hizmeti sağlıyoruz" diye konuştu.