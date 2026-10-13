Aile ve Sosyal Hizmetler, Niğde\'de tarım işçisi ailelere çocuk gelişimi eğitimi verdi

Niğde'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, mevsimlik tarım işçilerine yönelik çocuk gelişimi ve mahremiyet eğitimi düzenledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Konaklı beldesindeki mevsimlik tarım işçilerine yönelik saha çalışması gerçekleştirildi.

Çalışma kapsamında mevsimlik tarım işçilerinin aileleri, Bakanlığın hizmet modelleri, çocuk gelişimi, mahremiyet bilinci, kişisel bakım, çocuk hakları ve sağlıklı aile yaşamı konularında bilgilendirildi