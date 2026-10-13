Aile ve Sosyal Hizmetler, Niğde'de tarım işçisi ailelere çocuk gelişimi eğitimi verdi - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler, Niğde'de tarım işçisi ailelere çocuk gelişimi eğitimi verdi

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Aile ve Sosyal Hizmetler, Niğde\'de tarım işçisi ailelere çocuk gelişimi eğitimi verdi
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Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Niğde Konaklı'da mevsimlik tarım işçisi ailelere saha çalışması düzenledi. Çalışmada aileler, Bakanlığın hizmet modelleri, çocuk gelişimi, mahremiyet bilinci, kişisel bakım ve çocuk hakları konularında bilgilendirildi.

Niğde'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, mevsimlik tarım işçilerine yönelik çocuk gelişimi ve mahremiyet eğitimi düzenledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Konaklı beldesindeki mevsimlik tarım işçilerine yönelik saha çalışması gerçekleştirildi.

Çalışma kapsamında mevsimlik tarım işçilerinin aileleri, Bakanlığın hizmet modelleri, çocuk gelişimi, mahremiyet bilinci, kişisel bakım, çocuk hakları ve sağlıklı aile yaşamı konularında bilgilendirildi

Kaynak: AA
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