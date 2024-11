Ajyal Film Festivali Doha'da Başladı

Güncel

Katar'ın başkenti Doha'da, Doha Film Enstitüsü (DFI) tarafından düzenlenen 12. Uluslararası Ajyal Film Festivali Katara Kültür Köyü'nde başladı.

Katar'da her yıl düzenlenen ve sinema dünyasının önemli etkinliklerinden biri olan Ajyal Film Festivali, bu yıl "Önemli Anlar" (Moments That Matter) temasıyla sinemaseverlerle buluştu.

Dünyanın dört bir yanından film tutkunlarını, yönetmenleri ve sinema sektörünün önde gelen isimlerini bir araya getiren festivale bu yıl 50'den fazla ülkeden 90'ın üzerinde film katılıyor.

Açılış filmi olarak seçilen ve yönetmenliğini Hind Meddeb'in üstlendiği " Sudan, Remember Us" filmi Sudan'daki genç aktivistlerin hikayesine odaklanıyor. Ayrıca festivalde gösterilecek olan "Voices from Palestine" ve "Intaj: From Ground Zero" gibi tematik filmler, Filistin ve Gazze'deki olumsuz yaşam koşullarını ele alıyor.

Katara Kültür Köyü, Lusail, Sikkat Wadi Msheireb ve Doha Festival City gibi farklı mekanlarda gerçekleştirilecek festival yalnızca film gösterimlerine değil, aynı zamanda atölye çalışmaları, panel tartışmaları ve interaktif etkinliklerine de ev sahipliği yapacak. Uzun metrajlı filmlerden kısa filmlere, belgesellerden animasyonlara kadar geniş bir seçki sunan festival, hem yerel hem de uluslararası izleyicilere hitap ediyor.

Festivalin açılışında konuşan Doha Film Enstitüsü üst yöneticisi Fatma Al-Remaihi, festivalin bu yıl insanları birleştiren hikayelerle bölgesel ve küresel dayanışmayı güçlendirmeyi amaçladığını belirterek, " Sanat, bir direniş biçimidir ve Ajyal Film Festivali, bizi bir araya getiren ortak değerleri kutlama fırsatı sunuyor." ifadelerini kullandı.

Festivalin önemine değinen Al-Remaihi, "Ajyal Film Festivali, sadece bir film etkinliği değil, aynı zamanda kültürler arasında bir köprü görevi görüyor. Bu yılki festival, sanatın birleştirici gücünü kutlamak ve gençlerin yaratıcılığını desteklemek için önemli bir platform sunuyor." diye konuştu.

Bu yıl festivalde, Filistinli oyuncular Saleh Bakri ve Hiam Abbas, Türk oyuncular Esra Bilgiç ve Birkan Sokullu, Mısırlı aktör Khaled Nabawy, Tunuslu yönetmen Meryam Joobeur ve Fransız aktör Cyril Guei gibi uluslararası üne sahip isimler konuk olarak yer alıyor.

Yapımların "Uzun Metrajlı Film" ve "Kısa Metrajlı Film" kategorilerinde yarışacağı festivalde, Katar sinemasını desteklemek üzere oluşturulan "Made in Qatar" özel kategorisinde Katar'ın kültürel çeşitliliğini dünya sahnesine taşıyan yerli sinemacıların film ve belgeselleri değerlendirilecek.

Ayrıca festivalde Katar- Fas 2024 Kültür Yılı kapsamında Fas sinemasından kısa filmler de yer alacak. Festival, 23 Kasım'daki ödül töreniyle sona erecek.

2023'te gerçekleşmesi planlanan "Uluslararası Ajyal Film Festivali", İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle "Filistin ile dayanışma amacıyla" iptal edilmişti.