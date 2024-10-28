AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık\'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

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AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karamık, mesajında, Cumhuriyet'in, bağımsızlık ve hürriyet uğruna milletin her ferdinin omuz omuza verdiği, büyük fedakarlıklarla kazanılan bir zafer olduğunu belirtti.

Cumhuriyet'in, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının liderliğinde, birlik ve beraberlik ruhuyla kurulduğunu vurgulayan Karamık, "Cumhuriyetimiz, milletimizin iradesini ve gücünü yansıtan en büyük eserlerimizdir. Bugün bu kutsal emaneti daha ileriye taşımak ve gelecek nesillerimize daha güçlü bir Türkiye bırakmak için azim ve kararlılıkla çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Karamık, ecdadın bıraktığı mirasın geleceğin de en büyük teminatı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizi, ortak değerlerimiz etrafında daha da güçlendirmek ve yeni nesillere gururla devretmek hepimizin görevidir. Bugün geçmişten aldığımız ilhamla, Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'yi her alanda daha ileri taşımak için kararlıyız. Güçlü ve büyük Türkiye idealiyle, eğitimden sağlığa, ekonomiden savunma sanayiimize kadar her alanda kalkınma hamlelerimizi sürdürüyoruz. Bu yüzyıl, Türkiye Yüzyılı olacak ve daha müreffeh bir geleceği birlikte inşa edeceğiz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızı büyük coşkuyla kutluyor, İstiklal Harbi'mizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."