AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayları Açıklandı

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AK Parti'nin Afyonkarahisar belediye başkan adayları Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda açıklandı.

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi aday tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın yanı sıra AK Parti milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven ve Hasan Arslan, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk, Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan ve partililer katıldı.

Toplantıda konuşan Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Biz Adalet ve Kalkınma Partisi'yiz. Adaleti de kalkınmayı yapıp şehirlerimizi de yeşertecek ve taçlandıracak olan kadrolarız. AK Parti kadınlarımızın omuzlarında yükselmiş bir siyasi hareket, kadınlarımız bizim siyasi hareketimizin en büyük mimarları, en büyük destekçileridir. Bu inanç ve emeklerle inanıyorum ki 31 Mart'ta zafer bizlerin olacak, zafer inananların olacak, zafer Afyonkarahisar'daki ak kadroların olacak Allah'ın izniyle" dedi.

'60'DA 60 YAPMAK İÇİN TÜM TEŞKİLAT EN BÜYÜK GAYRETİ SARF EDECEK'

Hep birlikte çalışacaklarını kaydeden Kaya, "AK Parti teşkilatları olarak il belediye başkanı il başkanından çıkmış bir şehir olarak teşkilatların yükü bu dönem biraz daha ağır. 60'da 60 yapmak için tüm teşkilat en büyük gayreti sarf edecek ve yeni bir destanı Afyon'da Allah'ın izniyle yazacaksınız. İnşallah bugüne kadarki bütün kazanımlarımızı da daha yukarı taşımak için hep birlikte çalışacağız. Sizlerle birlikte Türkiye yüzyılının gerçek belediyecilik anlayışını Afyonkarahisar'da inşallah inşa edeceğiz" diye konuştu.

ADAYLAR SAHNEYE ÇAĞRILIP, TANITILDI

Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın konuşmasının ardından Afyonkarahisar ve ilçe belediye başkan adayları tek tek sahneye çağrıldı ve tanıtıldı. Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay olurken, Başmakçı ilçesinde Tuncer Kerpiç, Bayat ilçesinde Halil İbrahim Bodur, Bolvadin ilçesinde Fatih Kayacan, Çay ilçesinde Hüseyin Atlı, Çobanlar ilçesinde Ali Altuntaş, Dazkırı ilçesinde Fatih Çiçek, Dinar ilçesinde Nihat Sarı (Cumhur İttifakı), Emirdağ ilçesinde Serkan Koyuncu, Evciler ilçesinde Ali Dede Savaş, Hocalar ilçesinde Ali Arslan, İhsaniye ilçesinde Emine Gökçe, İscehisar ilçesinde Seyhan Kılınçarslan, Sandıklı ilçesinde Adnan Öztaş, Sinanpaşa ilçesinde Erdal Karaman, Sultandağı ilçesinde Mehmet Aldırmaz, Şuhut ilçesinde İbrahim Eroğlu, Kızılören ilçesinde Hüseyin Korkmaz aday oldu. (DHA)