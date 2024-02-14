AK Parti\'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Keçiören\'de toplu nikah törenine katıldı

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AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, Keçiören ilçesinde düzenlenen toplu nikah törenine katıldı. Altınok, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde dünya evine giren 14 çiftin nikahını kıydı. Altınok, yeni evlenen çiftlere tavsiyelerde bulunarak, "Gençlerimiz, gelinlerimiz, damatlarımız bir yola çıkıyorlar. Bu yol uzun bir yol, uzun ince bir yol. Bir ömrü beraber yaşayacaksınız, bir ömrü beraber paylaşacaksınız, bir ömrü beraber taşıyacaksınız. Tabii ki milletimizin temelini aile oluşturmaktadır. Aile değerlerini, kendi değerlerimizi, kendi kimliğimizi, kültürümüzü, milli ve manevi değerlerimizi sahiplenmeliyiz, yaşamalıyız, çocuklarımıza yaşatmalıyız" dedi.

Altınok, nikah işlemlerinin ardından çiftlere fincan takımı hediye etti. (DHA)