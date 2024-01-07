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AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in annesi hayatını kaybetti - Son Dakika
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AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in annesi hayatını kaybetti

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in annesi Hedise Çelik (97), babası Hacı Yaşar Çelik'in ardından hayatını kaybetti. Çelik, annesinin vefatını sosyal medya hesabından duyurdu. Hedise Çelik'in cenazesi, ikindi namazının ardından Baruthane Mezarlığı'nda toprağa verildi.

07.01.2024 - 17:40,  Güncelleme: 17:42
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AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in annesi Hedise Çelik (97) hayatını kaybetti. 2 hafta önce de Çelik'in babası Hacı Yaşar Çelik (104) yaşamını yitirmişti.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in annesi Hedise Çelik, bu sabah hayatını kaybetti. Çelik, annesinin vefat haberini sosyal medya hesabından, "Çok kıymetli babamdan iki hafta sonra yine bir pazar günü çok kıymetli Annem Hedise Çelik sabah vakitlerinde hakkın rahmetine kavuştu. Bugün ikindi namazına müteakip Yıldırım Bayezid Camii'nden Baruthane Mezarlığına defnedilecektir. İnşaallah size layık evlatlar olarak yaşadık bundan sonra da amel defterlerinizi açık tutacak evlatlar olacağız. Çok özleyeceğim rabbim cennetinde buluştursun inşallah" sözleriyle paylaştı. Hedise Çelik'in cenazesi, bugün ikindi vakti Yıldırım ilçesi Beyazıt Camisi'nde kılınacak namaz sonrası Baruthane Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Faruk Çelik'in babası Hacı Yaşar Çelik de 2 hafta önce hayatını kaybetmişti.

TOPRAĞA VERİLDİ

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in hayatını kaybeden annesi Hedise Çelik için ikindi namazının ardından Yıldırım Bayezid Camisi'nde cenaze düzenlendi. Cenazeye, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, eski Milli Savunma ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, İYİ Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selçuk Türkoğlu ve Çelik'in yakınları katıldı. Hedise Çelik'in cenazesi, namazın ardından Baruthane Mezarlığı'nda, 24 Aralık'ta hayatını kaybeden eşi Hacı Yaşar Çelik'in yanında toprağa verildi. (DHA)

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik\'in annesi hayatını kaybetti
Kaynak: DHA
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