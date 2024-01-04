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AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Vergi Dairesi ve İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti - Son Dakika
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AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Vergi Dairesi ve İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, beraberinde AK Parti İl Başkanı Akif Gür ile birlikte Vergi Dairesi Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti. Vergi Dairesi Müdürü Bülent Yanık'tan çalışmalar hakkında bilgi alan Nasıroğlu, ardından İl Sağlık Müdürlüğüne geçerek Sağlık Müdürü Dr. Semih Canpolat'tan yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı. Nasıroğlu, vatandaşların kaliteli ve sorunsuz sağlık hizmeti almasını amaçladıklarını belirtti.

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Vergi Dairesi ve İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti
04.01.2024 - 14:45,
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AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Vergi Dairesi Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti.

Beraberinde AK Parti İl Başkan Akif Gür ile Vergi Dairesi Müdürlüğünü ziyaret eden Nasıroğlu, burada görev yapan personel ile vatandaşlarla sohbeti etti.

Vergi Dairesi Müdürü Bülent Yanık'tan çalışmalarla ilgili bilgi alan Nasıroğlu, ardından İl Sağlık Müdürlüğüne geçti.

Sağlık Müdürü Dr. Semih Canpolat'tan yürütülen çalışmalar ve devam eden projelerle ilgili bilgi alan Nasıroğlu, vatandaşların kaliteli ve sorunsuz sağlık hizmeti almasını amaçladıklarını belirtti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Vergi Dairesi ve İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Vergi Dairesi ve İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti - Son Dakika
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