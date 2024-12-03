Davut Gürkan'dan Engelliler Günü Mesajı - Son Dakika
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Davut Gürkan'dan Engelliler Günü Mesajı

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

03.12.2024 14:20
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AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürkan mesajında, engelli her bir vatandaşın, sağlıklı vatandaşlar gibi toplumun birer parçası olduklarını belirtti.

Engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırıp onlara fırsat eşitliği sağlamanın, toplumun her kesiminin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Gürkan, "3 Aralık 1992'de Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası bir gün olarak kabul edilen Dünya Engelliler Günü, bu sorumluluğu hatırlatmak ve toplumsal duyarlılığımızı artırmak adına önemli bir gündür." ifadesini kullandı.

Gürkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak adına çok önemli adımlar atıldığını ifade etti.

AK Parti olarak, engelli vatandaşların toplumsal hayata aktif katılımını sağlamak, onların karşılaştığı engelleri ortadan kaldırmak için her zaman yanlarında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini bildiren Gürkan, şunları kaydetti:

"Rahat ve huzur içinde yaşamaları, günlük hayata daha aktif şekilde katılmaları, toplumla bütünleşmeleri için her türlü çalışmayı yaptık. Bunların yanında eğitimden sağlığa, sosyal yardımlardan istihdama kadar pek çok alanda gerekli yasal düzenlemeler de AK Parti hükümetleri tarafından bir bir hayata geçirildi. Her sağlıklı insanın, aynı zamanda bir engelli adayı olduğu gerçeğini asla unutmayalım. Hep birlikte engelleri aşarak daha güçlü bir toplum olacağımıza inanıyor, tüm engelli bireylerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Davut Gürkan'dan Engelliler Günü Mesajı - Son Dakika

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