Yılmaz Yıldız, Çilimli Belediye Başkanı olarak göreve başladı

Talasgücü Belediyespor 14 yaş altı takımı Türkiye şampiyonu oldu

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Türkiye şampiyonu olan Talasgücü Belediyespor 14 yaş altı takımını ve teknik heyetini tebrik etti. Yalçın, oyuncuları ve teknik heyeti karşılayarak çiçek verdi. Talasgücü Belediyespor'da 400'ün üzerinde genç futbol eğitimi alıyor. Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal da takımla gurur duyduklarını belirtti. Talasgücü Belediyespor Kulübü Başkanı Yunus İloğlu, Başkan Yalçın'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. A Takım Antrenörü Halil Arslan ise turnuvaya 78 ilden 128 takımın katıldığını ve Talasgücü Belediyespor'un Türkiye şampiyonu olarak şehre döndüğünü ifade etti.