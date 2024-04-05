AK Parti'den Çilimli Belediye Başkanı seçilen Yılmaz Yıldız, görevine başladı.
İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alan Yıldız, daha sonra belediye binasında düzenlenen törende Muhsin Yavuz'dan görevi devraldı.
Yıldız, yaptığı konuşmada, destekleri için tüm ilçe halkına teşekkür ederek, Çilimli'yi hak ettiği noktaya getirmek için çalışacaklarının söyledi.
Törene, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve partililer katıldı.
Son Dakika › Güncel › Yılmaz Yıldız, Çilimli Belediye Başkanı olarak göreve başladı - Son Dakika
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü bağlı trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 2024 yılı Mart ayında 51 bin 496 araç kontrol edildi. Denetimler sonucunda 619 araç trafikten men edilirken, 43 sürücünün ehliyetine el konuldu. Ayrıca Mart ayında 319 trafik kazası meydana geldi ve bu kazalarda 197 kişi yaralandı.
CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin'in 32 yaşındaki oğlu Hüseyin Keskin hayatını kaybetti. Taziyeler, Kayseri Hacı Bektaş-ı Veli Cem Evi'nde kabul edildi. Cem Evi'ne gelen Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da Feyzullah Keskin'e taziye ziyaretinde bulundu. Hüseyin Keskin'in cenazesi yarın öğlen Cem Evi'nde düzenlenecek törenin ardından defnedilecek.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Türkiye şampiyonu olan Talasgücü Belediyespor 14 yaş altı takımını ve teknik heyetini tebrik etti. Yalçın, oyuncuları ve teknik heyeti karşılayarak çiçek verdi. Talasgücü Belediyespor'da 400'ün üzerinde genç futbol eğitimi alıyor. Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal da takımla gurur duyduklarını belirtti. Talasgücü Belediyespor Kulübü Başkanı Yunus İloğlu, Başkan Yalçın'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. A Takım Antrenörü Halil Arslan ise turnuvaya 78 ilden 128 takımın katıldığını ve Talasgücü Belediyespor'un Türkiye şampiyonu olarak şehre döndüğünü ifade etti.
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