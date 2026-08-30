Acar'dan İsrail'e Sert Tepki: 'Hesap Günü Yakın' - Son Dakika
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Acar'dan İsrail'e Sert Tepki: 'Hesap Günü Yakın'

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklamalarını 'çaresizlik tescili' olarak nitelendirdi. Gazze'deki katliamların iftiralarla gizlenemeyeceğini belirten Acar, İsrail'in hesap vereceği günün yakın olduğunu söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, İsrail Dışişleri Bakanlığının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Acar, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanlığının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik beyanlarının, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu yönetiminin içine düştüğü çaresizliğin tescili olduğunu belirtti.

Acar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

" Gazze'de döktüğünüz masumların kanını hezeyanlarınızla gizleyemez, işlediğiniz insanlık suçlarını iftiralarınızla unutturamazsınız. Cumhurbaşkanımızın dik duruşunu ve Türkiye'nin bölgedeki kirli oyunları bozan iradesini hedef almak, Gazze'nin cellatlarının harcı değildir. Siyasi ömrünüz de katliam saltanatınız da tükeniyor. İnsanlık önünde hesap vereceğiniz gün yakın."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Acar'dan İsrail'e Sert Tepki: 'Hesap Günü Yakın' - Son Dakika

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