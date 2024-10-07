AK Parti'den, İsrail'in Gazze'deki soykırımının 1. yılına ilişkin sergi - Son Dakika
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AK Parti'den, İsrail'in Gazze'deki soykırımının 1. yılına ilişkin sergi

AK Parti\'den, İsrail\'in Gazze\'deki soykırımının 1. yılına ilişkin sergi

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıların 1. yılı dolayısıyla insani drama dikkati çeken sergi açtı.

07.10.2024 13:46
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AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıların 1. yılı dolayısıyla insani drama dikkati çeken sergi açtı.

Ulus Atatürk Heykeli önünde kurulan sergide, İsrail'in Filistin ve Filistinlilere yönelik saldırılarının geçmişi, Türkiye'nin Filistin konusunda yaptıkları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin konusundaki sözleri panolarda yer aldı.

AK Parti İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, açılışta yaptığı konuşmada, 7 Ekim'in, "İsrail katliam ve soykırım makinesi"nin hız ve şiddetinin daha da arttığı tarih olduğunu belirterek, bir yılın içinde 17 binden fazla çocuk, 11 binden fazla kadın olmak üzere 42 binden fazla masum Filistinli sivilin, İsrail'in acımasız ve insanlık dışı saldırılarında yaşamını yitirdiğini söyledi.

"77 yıllık bir işgal, zulüm ve katliam tarihinden bahsediyoruz"

Yalçın, hiçbir şeyin 7 Ekim'de başlamadığına işaret ederek, "77 yıllık bir işgal, zulüm ve katliam tarihinden bahsediyoruz. Topraklarından edilmiş, hakları ve malları gasbedilmiş, öldürülmüş, katliama uğramış milyonlardan bahsediyoruz. Böyle bir gasp ve hırsızlığın üstüne kurularak, uluslararası hamilerinden yüz bulup günümüze kadar gelen bu suç şebekesinden zaten ne hak ne hukuk ne de adalet beklenebilir." diye konuştu.

Uluslararası hiçbir kurumun, bu insanlık dışı durumun durdurulması için yeterli çaba sarf etmediğini, uluslararası toplumun gereken adımları atmaktan, uluslararası hukuku işletmekten son derece uzak olduğunu dile getiren Yalçın, "Bugün bu katliama ses çıkarmayan hiçbir devletin kendini ciddi bir devlet olarak görme hakkı yoktur. Yine bugün bu soykırıma itiraz edemeyen hiçbir ülkenin insanlığa söyleyecek tek bir sözü kalmamıştır." ifadesini kullandı.

İsrail'in 1930'ların Nazi Almanyası'ndan bir farkının olmadığını belirten Yalçın, "Nazi Almanyası'nın durdurulmamasının dünyanın başına açtığı dertleri tarihten biliyoruz. Bugün de İsrail durdurulmadığı takdirde tüm bölgeyi ateşe atana kadar devam edecektir. Bu nedenle tüm gücümüzle haykırıyoruz, İsrail durdurulmalıdır,

Netanyahu hesap vermelidir." dedi.

Yalçın, Türkiye'nin, Filistin davasını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her zaman ve her platformda savunduğunu, aynı zamanda insani yardımlar ve kalkınma projeleriyle de Filistin halkının yanında olduğunu vurguladı.

"Stratejik tüm hazırlıklarını yapan bir ülkenin özgüvenini taşıyoruz"

Konuyu, insani boyutlarının yanı sıra stratejik boyutlarıyla da en ince ayrıntısına kadar ele aldıklarını anlatan Yalçın, şöyle devam etti:

"İsrail saldırganlığının ülkemize de yönelebileceği riskini tüm bölge ülkeleri gibi biz de görüyoruz. Vadedilmiş topraklar safsatasının içine ülkemiz topraklarını da katan bu suç şebekesinin planlarının farkındayız. Stratejik tüm hazırlıklarını yapan bir ülkenin özgüvenini taşıyoruz."

Siyasi ve ideolojik tutumlarından bağımsız olarak, tüm vatandaşları Türkiye'nin karşılaşabileceği uluslararası tehditler konusunda tek bir cephede birleşmeye çağıran Yalçın, "Güçlü bir Türkiye'nin ve siyasi iradenin öneminin hem bölgemiz hem de insanlık için ne denli hayati olduğunu bir kez daha vurguluyoruz." sözlerini sarf etti.

Yalçın, Filistin'in, tüm insanlığın vicdan davası olduğunu vurgulayarak, "İsrail'in işgal politikalarına, Filistin halkına uyguladığı zulme ve insan hakları ihlallerine karşı mücadelemiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devam edecektir." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti'den, İsrail'in Gazze'deki soykırımının 1. yılına ilişkin sergi - Son Dakika

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