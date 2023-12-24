 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
AK Parti'den istiklal şairi Mehmet Akif Ersoy için anma etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti'den istiklal şairi Mehmet Akif Ersoy için anma etkinliği

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı, istiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'u ölümünün 87. yılında iki gün sürecek etkinlikle anacak.

AK Parti\'den istiklal şairi Mehmet Akif Ersoy için anma etkinliği
24.12.2023 - 12:34,
Abone Ol

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı, istiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'u ölümünün 87. yılında iki gün sürecek etkinlikle anacak.

Alınan bilgiye göre, yarın ve 26 Aralık Salı Ankara ATO Congresium'da yapılacak "Mehmet Akif Ersoy Günleri" etkinliği kapsamında çeşitli konferans ve söyleşiler düzenlenecek.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, programa ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, AK Gençlik için Ersoy'un yerinin her zaman farklı olduğunu vurgulayarak, "İstiklalimiz için milletimizin kahramanca verdiği mücadeleyi o dönemde yazdığı marş ile satırlarına nakış nakış işledi. Bugün bizler de onu hayırla yad ediyor, minnet borcu duyuyoruz." dedi.

Ersoy ile ilgili bugüne kadar programlar yapmış, eserler ortaya koymuş sivil toplum kuruluşları ve belediyelerin de etkinlik alanında stant açacaklarını belirten İnan, "Böylelikle gençler için sosyal ve entelektüel bir ortamın olduğu, söyleşilerle birlikte güzel vakit geçirebilecekleri iki gün geçirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

İnan, "Mehmet Akif Ersoy Günleri" kapsamında yarın Prof. Dr. Erol Göka, Dr. Celal Fedai, İsmail Kılıçarslan ve Prof. Dr. Nurullah Genç'in, 26 Aralık Salı ise Ahmet Yenilmez, Ali Emre, Ersin Çelik, İsmail Halis ve Mustafa Akar'ın katılımıyla çeşitli söyleşiler ve konferanslar düzenleneceğini söyledi.

"Mehmet Akif Ersoy'a olan minnet borcumuzu ödeyemeyiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yarın etkinlik kapsamında gençlerle buluşmasının beklendiğini aktaran İnan, şöyle devam etti:

"AK Gençlik olarak Mehmet Akif Ersoy'a olan minnet borcumuzu ödeyemeyiz. Onun idealindeki Asım, bugün AK Gençlik'tir. AK Gençlik olarak bizler ona olan minnet borcumuzu ancak onu anlayarak ve davasını hayatımıza nakşederek ödeyebiliriz. Bu programı yapma amacımız tam olarak da buna hizmet etmektedir."

İnan, program kapsamında gençlerin Mehmet Akif Ersoy'u okumaları, anlamaları ve tanımalarını teşvik etmek için düzenledikleri "100'ümüzden Akif'e" konulu mektup, şiir ve resim yarışmasına yoğun katılım olduğunu ifade ederek, "Gençlerimizin edebiyata ve sanata bu denli yönelmeleri bizi çok mutlu etti. Bu tarz programlarımızın sayısını artırarak yeteneği olan genç arkadaşlarımızı keşfetmeyi, onlarla tanışmayı sürdüreceğiz." dedi.

İnan, yarışma kategorilerinde birinci olanlara, 20 bin lira değerinde hediye çeki verileceğini söyledi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Mehmet Akif Ersoy, AK Parti, Gençlik, Aralık, Edebiyat, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti'den istiklal şairi Mehmet Akif Ersoy için anma etkinliği - Son Dakika


12:05
Taksici, korsan taksiciyi uygulama üzerinden çağırıp tehdit etti, kamera kaydı aldı Taksici, korsan taksiciyi uygulama üzerinden çağırıp tehdit etti, kamera kaydı aldı
11:52
Şehitlere yönelik skandal paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı Şehitlere yönelik skandal paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı
11:43
Ünlü isimlerden, yürekleri yangın yerine çeviren 12 şehidimiz için paylaşım: Canlarımız gitti Ünlü isimlerden, yürekleri yangın yerine çeviren 12 şehidimiz için paylaşım: Canlarımız gitti
11:36
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 askerimiz için Şırnak'ta tören yapıldı Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 askerimiz için Şırnak'ta tören yapıldı
11:10
Türkiye 12 şehidimize ağlıyor! TSK art arda operasyonlarla çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi Türkiye 12 şehidimize ağlıyor! TSK art arda operasyonlarla çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi
10:57
Operasyon hazırlığındaki İsrail'den Mısır'a uyarı: Refah sınır bölgesini boşaltın Operasyon hazırlığındaki İsrail'den Mısır'a uyarı: Refah sınır bölgesini boşaltın
10:55
12 şehidimizin acı haberini sahnede alan Ajda Pekkan konserinde duygusal anlar yaşadı 12 şehidimizin acı haberini sahnede alan Ajda Pekkan konserinde duygusal anlar yaşadı
10:24
Milli Savunma Bakanı, Irak sınırında! Yaşar Güler'e TSK Komuta Kademesi de eşlik ediyor Milli Savunma Bakanı, Irak sınırında! Yaşar Güler'e TSK Komuta Kademesi de eşlik ediyor

Son Dakika
12:05 Taksici, korsan taksiciyi uygulama üzerinden çağırıp tehdit etti, kamera kaydı aldı
11:52 Şehitlere yönelik skandal paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı
11:43 Ünlü isimlerden, yürekleri yangın yerine çeviren 12 şehidimiz için paylaşım: Canlarımız gitti
11:36 Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 askerimiz için Şırnak'ta tören yapıldı
11:10 Türkiye 12 şehidimize ağlıyor! TSK art arda operasyonlarla çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi
10:57 Operasyon hazırlığındaki İsrail'den Mısır'a uyarı: Refah sınır bölgesini boşaltın
10:55 12 şehidimizin acı haberini sahnede alan Ajda Pekkan konserinde duygusal anlar yaşadı
10:24 Milli Savunma Bakanı, Irak sınırında! Yaşar Güler'e TSK Komuta Kademesi de eşlik ediyor
10:17 2 yaşındaki bebeği istismar edip öldüren caninin, 2 kez ağırlaştırılmış müebbeti istendi
10:13 Hasta yakını, acilde kız kardeşinin saçına dokunan doktoru darbetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2023 13:05:43. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti'den istiklal şairi Mehmet Akif Ersoy için anma etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement