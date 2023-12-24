AK Parti\'den istiklal şairi Mehmet Akif Ersoy için anma etkinliği

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı, istiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'u ölümünün 87. yılında iki gün sürecek etkinlikle anacak.

Alınan bilgiye göre, yarın ve 26 Aralık Salı Ankara ATO Congresium'da yapılacak "Mehmet Akif Ersoy Günleri" etkinliği kapsamında çeşitli konferans ve söyleşiler düzenlenecek.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, programa ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, AK Gençlik için Ersoy'un yerinin her zaman farklı olduğunu vurgulayarak, "İstiklalimiz için milletimizin kahramanca verdiği mücadeleyi o dönemde yazdığı marş ile satırlarına nakış nakış işledi. Bugün bizler de onu hayırla yad ediyor, minnet borcu duyuyoruz." dedi.

Ersoy ile ilgili bugüne kadar programlar yapmış, eserler ortaya koymuş sivil toplum kuruluşları ve belediyelerin de etkinlik alanında stant açacaklarını belirten İnan, "Böylelikle gençler için sosyal ve entelektüel bir ortamın olduğu, söyleşilerle birlikte güzel vakit geçirebilecekleri iki gün geçirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

İnan, "Mehmet Akif Ersoy Günleri" kapsamında yarın Prof. Dr. Erol Göka, Dr. Celal Fedai, İsmail Kılıçarslan ve Prof. Dr. Nurullah Genç'in, 26 Aralık Salı ise Ahmet Yenilmez, Ali Emre, Ersin Çelik, İsmail Halis ve Mustafa Akar'ın katılımıyla çeşitli söyleşiler ve konferanslar düzenleneceğini söyledi.

"Mehmet Akif Ersoy'a olan minnet borcumuzu ödeyemeyiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yarın etkinlik kapsamında gençlerle buluşmasının beklendiğini aktaran İnan, şöyle devam etti:

"AK Gençlik olarak Mehmet Akif Ersoy'a olan minnet borcumuzu ödeyemeyiz. Onun idealindeki Asım, bugün AK Gençlik'tir. AK Gençlik olarak bizler ona olan minnet borcumuzu ancak onu anlayarak ve davasını hayatımıza nakşederek ödeyebiliriz. Bu programı yapma amacımız tam olarak da buna hizmet etmektedir."

İnan, program kapsamında gençlerin Mehmet Akif Ersoy'u okumaları, anlamaları ve tanımalarını teşvik etmek için düzenledikleri "100'ümüzden Akif'e" konulu mektup, şiir ve resim yarışmasına yoğun katılım olduğunu ifade ederek, "Gençlerimizin edebiyata ve sanata bu denli yönelmeleri bizi çok mutlu etti. Bu tarz programlarımızın sayısını artırarak yeteneği olan genç arkadaşlarımızı keşfetmeyi, onlarla tanışmayı sürdüreceğiz." dedi.

İnan, yarışma kategorilerinde birinci olanlara, 20 bin lira değerinde hediye çeki verileceğini söyledi.