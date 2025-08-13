AK Parti'den Özgür Özel'e Sert Tepki

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Milletin oylarıyla defalarca zafer kazanmış, dünya lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sokak ağzıyla konuşmak, hadsizlikten öte ahlaksızlıktır." ifadesini kullandı.

Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'ndaki ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Özcan, açıklamasında şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel, siyaseti bırakıp terbiyesizliğe soyunmuş. Milletin oylarıyla defalarca zafer kazanmış, dünya lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sokak ağzıyla konuşmak, hadsizlikten öte ahlaksızlıktır. Sen önce Aydın'da değil, kendi partinde bile tutunamayan koltuğunu kaybetmemeye bak. Ağzından çıkan her kelime, seviyeni ve çapını ele veriyor. Unutma, o koltuk emanettir, milletin liderine dil uzatmak ise haddin değildir."