AK Parti'den Özgür Özel'e Tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Zafer Sırakaya, Ömer İleri, Hüseyin Yayman ve Mustafa Demir, Next Sosyal'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, paylaşımında, Özel'in takındığı "saldırgan" üslubun, kullandığı "çirkin" siyaset dilinin ve tehdit dolu mesajların, CHP'nin kurumsal kimliği haline geldiğini belirtti.

Yazıcı, "Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret dolu sözleri en hafif tabiriyle edepsizliktir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına yönelik bu seviyesiz, hadsiz üslup milletimizin vicdanında da gereken karşılığı alacaktır. Milletimiz, yalana, tehdide, hakarete, şantaja asla prim vermez. Bu millet her zaman doğruluğun, dürüstlüğün, samimiyetin yanındadır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya da Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerini, "hadsizlik", "seviyesizlik" ve "millet iradesine hakaret" olarak değerlendirdi.

Sırakaya, "Siyaseti bu çamurlu alana çekerek kendi gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koyanlara milletimiz hak ettiği cevabı verecektir. Bugün Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi, bu nefret dili, CHP ve Genel Başkanı'nın siyaseti ne kadar seviyesizleştirdiğinin acı ve en açık göstergesidir." ifadelerini kullandı.

"Siyasetin tek limanı ahlaktır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri de yaptığı paylaşımda, siyasetin "akıl, basiret ve feraset işi" olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Siyaset azim ve hazım işidir. Siyaset mücadele ve müzakere işidir. Siyasetin tek limanı ahlaktır. Türkiye'mizin günümüzdeki en büyük handikaplarından biri siyasetin çerçevesinin ne olduğunu bir türlü anlayamayan, mızıkçı çocuk misali kendi gibi düşünmeyen herkese kendince hakaret hakkını kendinde gören CHP zihniyeti ve bu zihniyetin rüzgarlarıyla savrulan, çırpınan CHP Genel Başkanı'dır. AK Parti bir siyaset okuludur, Sayın Cumhurbaşkanımız da siyasetin ustasıdır. AK Parti kadroları olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimizin desteği ile hizmete devam edeceğiz, duruşumuzla, söylemlerimizle gerçek siyasetin ne olduğunu ve gerçek siyasetçilerin kimler olduğunu her daim ortaya koyacağız."

"Bu dil, ne ülkeye fayda sağlar ne de siyaset kurumuna onur kazandırır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ise Özgür Özel'in sözlerinin, "siyasi nezakete sığmayan ağır bir saygısızlık" olduğunu belirtti.

Yayman, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu tutum, milletimizin iradesine ve Cumhurbaşkanlığı makamına yönelmiş bilinçli bir saldırıdır. Lanetliyorum ve kınıyorum. Özgür Özel, partisinin içine düştüğü çaresizliği örtmek, taht oyunlarını perdelemek için gerilim ve yalan siyasetine sarılmaktadır. Bu dil, ne ülkeye fayda sağlar ne de siyaset kurumuna onur kazandırır. Cumhurbaşkanımızın hukukunu ve milletimizin iradesini hedef alan her saldırıya kararlılıkla karşı duracağız. Siyaset, seviyesizlik ve hakaret üzerine kurulamaz; buna yeltenenlere siyasi zeminde en güçlü cevabı vermeye devam edeceğiz."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir de Cumhurbaşkanına yönelik kullanılan dilin, "siyaset ahlakıyla bağdaşmayan, yakışıksız bir üslup" olduğunu belirterek, "Milletin önünde söylenen her söz, toplumu birleştirmeli; devlete ve millete olan saygıyı yansıtmalıdır. Siyaset, milletin derdine derman olma sanatıdır; vakar, edep ve sorumluluk ister. Hele ki muhalefet koltuğunda oturan biri, her sözünü milletimizin değerlerini gözeterek, devlet geleneğine yakışır biçimde söylemek zorundadır." değerlendirmesini yaptı.

Hakaret, öfke ve kavgacı üslubun, siyaset olmadığını vurgulayan Demir, "Milletin birliğini zedeleyen, siyaseti kişisel hesaplaşmaya dönüştüren üslup, ne ülkeye fayda sağlar ne de siyasete seviye kazandırır. Milletimiz, kimin gerçekten hizmet ettiğini, kimin lafla vakit tükettiğini çok iyi bilir. Biz, her zaman eserle, hizmetle ve güçlü bir vizyonla konuşmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.