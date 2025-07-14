AK Parti\'den Terörsüz Türkiye Vurgusu

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da AK Parti teşkilatlarınca "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama yapıldı.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, İl Gençlik Kolları Başkanı Barış Gündoğdu, İl Kadın Kolları Başkanı Yıldız Yeşilkurt ve Merkez İlçe Başkanı Engin Makak, yaptıkları ortak açıklamada, Türkiye'nin 40 yılı aşkın süredir mücadele ettiği terör belasından kurtuluş sürecine girmesinin, milletin iradesiyle kazanılmış tarihi bir zafer olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklanan "Terörsüz Türkiye" vizyonunun milletçe omuzlanan ve adım adım hayata geçirilen bir gerçek olduğuna dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1984'ten bu yana nice bedeller ödedik, nice acılardan geçtik. Ancak bugün artık yeni bir gündeyiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da ifade ettiği gibi, 41 yıllık terör defteri kapanmak üzeredir. Bu bir müzakere değil, bir pazarlık değil, milletimizin iradesiyle kazanılmış kesin bir teslimiyettir. Kanı durduracak, annelerin gözyaşını dindirecek, acıları hafifletecek, kardeşliği güçlendirecek her türlü girişimi, bu anlayışla yakından takip etmeye devam edeceğiz.

Biz, Türkiye'nin hayrına olmayan hiçbir işin içinde olmadık, olmayız. Bugün de anlayışımız, politikamız, istikametimiz ve çabamız, yalnızca Türkiye'nin hayrınadır. Türkiye'nin menfaatine olan her girişimde bizi en önde görürsünüz. Türkiye'nin hayrına olmayan her girişimin de tam karşısında, yine en önde durduğumuzu görmeye devam edeceksiniz. Kardeşliğimizin önüne örülen fitne duvarları yıkılmış, milletçe gönül birliği yeniden tesis edilmiştir."

Kırklareli

AK Parti Kırklareli İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş da "Terörsüz Türkiye" sürecine dair son derece tarihi öneme sahip adımlar atılğını söyledi.

Dağtaş, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, yaşanan tarihi gelişmelerin, AK Parti teşkilatlarına ve Cumhur İttifakı'na yüklediği büyük sorumlukların farkında olduklarını söyledi.

Terör belasının sona erme sürecine girdiğini ifade eden Dağtaş, "Türkiye uzun, acılı, sancılı, gözyaşlarıyla dolu bir sayfayı dün itibarıyla kapatmaya başlamıştır. Bugün, yeni bir gündür, bugün tarihte yeni bir sayfa açılmış, büyük Türkiye'nin, güçlü Türkiye'nin, Türkiye Yüzyılı'nın kapıları ardına kadar aralanmıştır." diye konuştu.

AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş de "Terörsüz Türkiye" süreciyle tarihi bir adımın atıldığını belirtti.

Terör belasının bitme sürecine girdiğini aktaran Gümüş, Türkiye Yüzyılı'nın kapılarının aralandığını, büyük ve güçlü Türkiye'nin önünde hiç bir engelin kalmadığını ???????kaydetti.