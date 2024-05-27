AK Parti Düzce İl Başkanlığı 27 Mayıs Darbesi'ni kınadı - Son Dakika
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AK Parti Düzce İl Başkanlığı 27 Mayıs Darbesi'ni kınadı

AK Parti Düzce İl Başkanlığı 27 Mayıs Darbesi\'ni kınadı

AK Parti Düzce İl Başkanlığı, 27 Mayıs 1960 darbesinin 64. yılında basın açıklaması yaparak darbenin milli iradeden kopan zihniyetin ürünü olduğunu belirtti. Açıklamada, darbenin vicdanlara, hukuka, tarihe ve insanlığa silinmez bir leke bıraktığı vurgulandı. Ayrıca, darbenin ardından gerçekleştirilen Yassıada yargılamalarının hukuk dışı olduğu ve masum insanların idam edildiği ifade edildi.

27.05.2024 18:39
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AK Parti Düzce İl Başkanlığı, 27 Mayıs 1960 darbesinin 64. yılında basın açıklaması yaptı.

AK Parti Düzce İnsan Hakları Başkanı Nurullah Veli, il binasında yaptığı açıklamada, 27 Mayıs darbesinin milli iradeden kopan zihniyetin ürünü olduğunu belirtti.

Darbenin, vicdanlara, hukuka, tarihe ve insanlığa silinmez bir leke bıraktığına dikkati çeken Veli, şunları kaydetti:

"Dönemin tek partili CHP yönetimiyle girdikleri seçim yarışında rekor oyla iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşları, kısa süre içinde gerçekleştirdikleri projelerle Türkiye'ye çağ atlatmışlardır. Milletimizin milli ve manevi değerlerini Anadolu'dan silmeye çalışan CHP iktidarının anti-demokratik uygulamalarını izale etmiş, tek parti rejiminin en büyük ayıplarından Türkçe ezan uygulamasını kaldırarak Anadolu'nun Ezan-ı Muhammedi'ye olan özlemini gidermişlerdir. Devlet ve vatandaşın kuvvetli bağından rahatsız olanlar çeşitli yalan ve iftiralarla 1960 yılında, askerin namlusunun Çankaya Köşkü'ne çevrilmesini sağlamışlardır."

Veli, "Yassıada yargılamalarının" hukuk dışı olduğuna dikkati çekerek, "Doğrudan millete savaş açan cuntacı zihniyet, demokratik yönetime anti-demokratik yöntemlerle el koyarak seçilmiş yöneticileri tutuklamış, tiyatrovari 'Yassıada yargılamaları' ile masum insanları hukuk dışı şekilde idam etmiştir. İdam edilenler milletin vekilleri değil bilakis demokrasi ve milli iradeye olan inançlarıyla Türk milleti olmuştur." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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